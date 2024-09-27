https://1prime.ru/20240927/tramp-851818481.html

Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном

Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном - 27.09.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова заключить ядерную сделку с Ираном, если будет... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T06:10+0300

2024-09-27T06:10+0300

2024-09-27T06:10+0300

дональд трамп

сша

иран

ядерная сделка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e86edb0b0f6d3126cd5637ede9343724.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова заключить ядерную сделку с Ираном, если будет избран, несмотря на то, что сам же ее и разорвал это соглашение в свой первый президентский срок. "Я бы сделал это … Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны", - сказал политик на пресс-конференции, отвечая на вопрос, заключил бы он сделку с Ираном. В 2015 году Британия, ФРГ, КНР, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД. Соглашение предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В мае 2018 года Вашингтон под руководством Трампа вышел из СВПД и восстановил антииранские санкции. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в частности, отказался от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.

https://1prime.ru/20240605/svpd-848824177.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, иран, ядерная сделка