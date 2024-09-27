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Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном
Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном - 27.09.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова заключить ядерную сделку с Ираном, если будет... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T06:10+0300
2024-09-27T06:10+0300
2024-09-27T06:10+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова заключить ядерную сделку с Ираном, если будет избран, несмотря на то, что сам же ее и разорвал это соглашение в свой первый президентский срок. "Я бы сделал это … Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны", - сказал политик на пресс-конференции, отвечая на вопрос, заключил бы он сделку с Ираном. В 2015 году Британия, ФРГ, КНР, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД. Соглашение предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В мае 2018 года Вашингтон под руководством Трампа вышел из СВПД и восстановил антииранские санкции. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в частности, отказался от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
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дональд трамп, сша, иран, ядерная сделка
Дональд Трамп, США, ИРАН, ядерная сделка
Трамп заявил о желании заключить ядерную сделку с Ираном
Трамп заявил, что хотел бы заключить ядерную сделку с Ираном
НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хотел бы снова заключить ядерную сделку с Ираном, если будет избран, несмотря на то, что сам же ее и разорвал это соглашение в свой первый президентский срок.
"Я бы сделал это … Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны", - сказал политик на пресс-конференции, отвечая на вопрос, заключил бы он сделку с Ираном.
В 2015 году Британия, ФРГ, КНР, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД. Соглашение предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В мае 2018 года Вашингтон под руководством Трампа вышел из СВПД и восстановил антииранские санкции. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в частности, отказался от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
Россия, Ирана и Китай призвали Запад восстановить ядерную сделку