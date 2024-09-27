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В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом - 27.09.2024, ПРАЙМ
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В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом - 27.09.2024, ПРАЙМ
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты понимал, что все кончено. Об этом сообщил американский активист и ветеран... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T21:42+0300
2024-09-27T21:53+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты понимал, что все кончено. Об этом сообщил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х."Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено", — написал он.Ранее Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, в ходе которого он встретился с бывшим американский президентом Дональдом Трампа. На встрече Трамп пообещал Зеленскому, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до своей потенциальной инаугурации 20 января.Трамп неоднократно обещал, что добьется немедленного разрешения кризиса в случае своего переизбрания. Ранее экс-президент неоднократно выступал с подобным заявлением и утверждал, что сумеет решить украинский вопрос за 24 часа.
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россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
21:42 27.09.2024 (обновлено: 21:53 27.09.2024)
 
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом

Ветеран ВМФ США Пособец: Владимир Зеленский знает, что все кончено

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты понимал, что все кончено. Об этом сообщил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х.
"Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено", — написал он.
Ранее Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, в ходе которого он встретился с бывшим американский президентом Дональдом Трампа. На встрече Трамп пообещал Зеленскому, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до своей потенциальной инаугурации 20 января.
Трамп неоднократно обещал, что добьется немедленного разрешения кризиса в случае своего переизбрания. Ранее экс-президент неоднократно выступал с подобным заявлением и утверждал, что сумеет решить украинский вопрос за 24 часа.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
Трамп пообещал Зеленскому найти "хорошее" решение конфликта на Украине
17:46
 
РОССИЯСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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