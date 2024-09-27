https://1prime.ru/20240927/tramp-851838278.html

В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом

В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом - 27.09.2024, ПРАЙМ

В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты понимал, что все кончено. Об этом сообщил американский активист и ветеран... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T21:42+0300

2024-09-27T21:42+0300

2024-09-27T21:53+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты понимал, что все кончено. Об этом сообщил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х."Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено", — написал он.Ранее Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, в ходе которого он встретился с бывшим американский президентом Дональдом Трампа. На встрече Трамп пообещал Зеленскому, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до своей потенциальной инаугурации 20 января.Трамп неоднократно обещал, что добьется немедленного разрешения кризиса в случае своего переизбрания. Ранее экс-президент неоднократно выступал с подобным заявлением и утверждал, что сумеет решить украинский вопрос за 24 часа.

https://1prime.ru/20240927/ukraina-851835869.html

сша

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россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский