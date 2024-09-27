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ЦБ опубликовал ипотечный стандарт, который станет обязательным с 2025 года - 27.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ опубликовал ипотечный стандарт, который станет обязательным с 2025 года
ЦБ опубликовал ипотечный стандарт, который станет обязательным с 2025 года - 27.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ опубликовал ипотечный стандарт, который станет обязательным с 2025 года
ЦБ РФ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, утвержденный комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, который станет обязательным с 1... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T14:45+0300
2024-09-27T14:45+0300
банк россии
ипотека
стандарт
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, утвержденный комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, который станет обязательным с 1 января 2025 года, сообщается на сайте регулятора. "Настоящий стандарт вступает в силу 1 января 2025 года... и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие после указанной даты", - сообщается в документе ЦБ РФ. Основная цель документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению. Согласно документу, в составе первоначального взноса нельзя будет учитывать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры (кешбэк). Также указывается, что банк не вправе будет получать вознаграждение от продавца или застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости. Более того, в ипотечном стандарте закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% "справедливой стоимости" предмета ипотеки. Кредитная организация также будет обязана ответить на вопросы заемщика по поводу ипотечного кредита и сопутствующих услуг. Уточняется также, что до заключения договора ипотечного кредита кредитная организация обязана будет раскрыть заемщику сведения о возможной разнице между ценой приобретения за счет ипотечного кредита недвижимого имущества и его "справедливой стоимостью". Более того, в документе рекомендуется предусмотреть право заемщика на ипотечные каникулы.
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ипотека, стандарт
Банк России, ипотека, стандарт
14:45 27.09.2024
 
ЦБ опубликовал ипотечный стандарт, который станет обязательным с 2025 года

ЦБ опубликовал ипотечный стандарт, который станет обязательным с 2025 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, утвержденный комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, который станет обязательным с 1 января 2025 года, сообщается на сайте регулятора.
"Настоящий стандарт вступает в силу 1 января 2025 года... и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие после указанной даты", - сообщается в документе ЦБ РФ.
Основная цель документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению.
Согласно документу, в составе первоначального взноса нельзя будет учитывать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры (кешбэк). Также указывается, что банк не вправе будет получать вознаграждение от продавца или застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости.
Более того, в ипотечном стандарте закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% "справедливой стоимости" предмета ипотеки. Кредитная организация также будет обязана ответить на вопросы заемщика по поводу ипотечного кредита и сопутствующих услуг.
Уточняется также, что до заключения договора ипотечного кредита кредитная организация обязана будет раскрыть заемщику сведения о возможной разнице между ценой приобретения за счет ипотечного кредита недвижимого имущества и его "справедливой стоимостью". Более того, в документе рекомендуется предусмотреть право заемщика на ипотечные каникулы.
 
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