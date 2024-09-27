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В ЦБ заявили о росте числа связанных с ипотекой жалоб

В ЦБ заявили о росте числа связанных с ипотекой жалоб - 27.09.2024, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о росте числа связанных с ипотекой жалоб

Число жалоб, связанных с ипотекой, за январь-июль выросло на 2,1% относительно показателя годом ранее, до 6,7 тысячи, в целом за этот же период число жалоб на... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T19:18+0300

2024-09-27T19:18+0300

2024-09-27T19:18+0300

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ипотека

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СОЧИ, 27 сен - ПРАЙМ. Число жалоб, связанных с ипотекой, за январь-июль выросло на 2,1% относительно показателя годом ранее, до 6,7 тысячи, в целом за этот же период число жалоб на кредитные организации повысилось на 15%, до 107 тысяч, следует из презентации начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексея Чиркова на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. "За первое полугодие вы видите, что… больше половины этих жалоб связаны с действием кредитных организаций. И если смотреть, собственно, на разбивку, то ипотека также фигурирует в числе тех вопросов, в связи с которыми граждане обращаются в Банк России. Причем традиционно, наверное, более интересна сама разбивка, то есть что внутри этих жалоб. И здесь динамика разнонаправленная", - отметил Чирков. Если смотреть на те направления, по которым был рост, то можно выделить два блока: первый касается вопроса страховки. И здесь ЦБ РФ фиксировал в том числе жалобы на отказ кредитных организаций принять страховку, которая отвечает всем требованиям, но либо это неаккредитованная страховая компания, притом есть и требования по рейтингу, либо это просто сторонняя страховая организация. Здесь необходима работа, в том числе с участием Федеральной антимонопольной службы, считает он. "Ну и, собственно, вторая тема, которая также вызывала беспокойство граждан, связана с текущим уровнем процентных ставок. И здесь понятно, что есть две составляющих. Первая, ну и, собственно, сами цифры в абсолютных значениях, когда процентные ставки напоминают температуру воды в Сочи… Здесь очень важно, чтобы те реальные цифры, те реальные данные по расходам заемщика, которые есть, они заранее доводились до каждого человека, отражались в договоре и были понятными и предсказуемыми", - добавил Чирков. В долевом соотношении 18,8% от общего числа жалоб на кредитные организации за январь-июль пришлось на потребительское кредитование, при этом год назад эта доля составляла 25,2%. Жалобы, связанные с расчетными счетами, составили 15,2% (14,5% годом ранее). Доля жалоб на мошеннические действия возросла до 14,2% с 8,4% годом ранее, по банковским картам и банкоматам поднялась до 8,3% с 7,5%, также указывается в презентации. Жалобы на исполнительное производство снизились до 7,3% с 8,4%. Доля жалоб, связанных с ипотечным кредитованием, уменьшилась до 6,2% с 7%, а связанных с банковскими переводами - повысилась до 4,4% с 3,9%. Доля жалоб на качество обслуживания повысилась до 4,3% с 4%. На остальные виды жалоб пришлось 21,3% против 21% годом ранее, отмечается там же.

https://1prime.ru/20240927/ipoteka-851833559.html

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россия, ипотека