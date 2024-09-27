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Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма
Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма - 27.09.2024, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма
Почти 58,5 миллиона турпоездок по России было совершено за январь-август, рост составил 11,4% год в году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T11:10+0300
2024-09-27T11:10+0300
2024-09-27T11:11+0300
внутренний туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Почти 58,5 миллиона турпоездок по России было совершено за январь-август, рост составил 11,4% год в году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "За восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 миллиона турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в аппарате со ссылкой на Чернышенко. "В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 миллионов ежемесячно", - уточнили там. "Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордные 91 миллион", - прогнозируют в аппарате. По данным вице-премьера, в России туристическая сфера объединяет более 200 тысяч компаний, в которых трудятся свыше 1 миллиона человек. Он уточнил, что по программе льготного кредитования строится более 50 тысяч гостиничных номеров. Еще более 70 тысяч появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", который реализуется по поручению президента РФ, заключил Чернышенко.
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внутренний туризм, дмитрий чернышенко
внутренний туризм, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма
Число турпоездок по России в январе-августе выросло на 11,4%, почти до 58,5 млн
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Почти 58,5 миллиона турпоездок по России было совершено за январь-август, рост составил 11,4% год в году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"За восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 миллиона турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в аппарате со ссылкой на Чернышенко.
"В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 миллионов ежемесячно", - уточнили там.
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"Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордные 91 миллион", - прогнозируют в аппарате.
По данным вице-премьера, в России туристическая сфера объединяет более 200 тысяч компаний, в которых трудятся свыше 1 миллиона человек. Он уточнил, что по программе льготного кредитования строится более 50 тысяч гостиничных номеров. Еще более 70 тысяч появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", который реализуется по поручению президента РФ, заключил Чернышенко.