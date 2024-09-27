Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240927/turizm-851823580.html
Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма
Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма - 27.09.2024, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма
Почти 58,5 миллиона турпоездок по России было совершено за январь-август, рост составил 11,4% год в году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T11:10+0300
2024-09-27T11:11+0300
внутренний туризм
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/98/830699828_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_64d471ecbb82431075009df75aef87ab.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Почти 58,5 миллиона турпоездок по России было совершено за январь-август, рост составил 11,4% год в году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "За восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 миллиона турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в аппарате со ссылкой на Чернышенко. "В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 миллионов ежемесячно", - уточнили там. "Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордные 91 миллион", - прогнозируют в аппарате. По данным вице-премьера, в России туристическая сфера объединяет более 200 тысяч компаний, в которых трудятся свыше 1 миллиона человек. Он уточнил, что по программе льготного кредитования строится более 50 тысяч гостиничных номеров. Еще более 70 тысяч появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", который реализуется по поручению президента РФ, заключил Чернышенко.
https://1prime.ru/20240902/turizm-851265128.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83069/98/830699828_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_0fbd70d1a912cc805c7f5b6cf0314cee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
внутренний туризм, дмитрий чернышенко
внутренний туризм, Дмитрий Чернышенко
11:10 27.09.2024 (обновлено: 11:11 27.09.2024)
 
Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма

Число турпоездок по России в январе-августе выросло на 11,4%, почти до 58,5 млн

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Почти 58,5 миллиона турпоездок по России было совершено за январь-август, рост составил 11,4% год в году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"За восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 миллиона турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в аппарате со ссылкой на Чернышенко.
"В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 миллионов ежемесячно", - уточнили там.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин
2 сентября, 10:36
"Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордные 91 миллион", - прогнозируют в аппарате.
По данным вице-премьера, в России туристическая сфера объединяет более 200 тысяч компаний, в которых трудятся свыше 1 миллиона человек. Он уточнил, что по программе льготного кредитования строится более 50 тысяч гостиничных номеров. Еще более 70 тысяч появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", который реализуется по поручению президента РФ, заключил Чернышенко.
 
внутренний туризмДмитрий Чернышенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала