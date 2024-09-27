https://1prime.ru/20240927/turizm-851823580.html

Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма

Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма - 27.09.2024, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте показателей внутреннего туризма

Почти 58,5 миллиона турпоездок по России было совершено за январь-август, рост составил 11,4% год в году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T11:10+0300

2024-09-27T11:10+0300

2024-09-27T11:11+0300

внутренний туризм

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/img/83069/98/830699828_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_64d471ecbb82431075009df75aef87ab.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Почти 58,5 миллиона турпоездок по России было совершено за январь-август, рост составил 11,4% год в году, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "За восемь месяцев текущего года совершено почти 58,5 миллиона турпоездок по России, рост составил 11,4% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в аппарате со ссылкой на Чернышенко. "В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений – 10 миллионов ежемесячно", - уточнили там. "Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордные 91 миллион", - прогнозируют в аппарате. По данным вице-премьера, в России туристическая сфера объединяет более 200 тысяч компаний, в которых трудятся свыше 1 миллиона человек. Он уточнил, что по программе льготного кредитования строится более 50 тысяч гостиничных номеров. Еще более 70 тысяч появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", который реализуется по поручению президента РФ, заключил Чернышенко.

https://1prime.ru/20240902/turizm-851265128.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

внутренний туризм, дмитрий чернышенко