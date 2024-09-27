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Решетников оценил рост инвестиций в туризм в России - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Решетников оценил рост инвестиций в туризм в России
Решетников оценил рост инвестиций в туризм в России - 27.09.2024, ПРАЙМ
Решетников оценил рост инвестиций в туризм в России
Объем инвестиций в туризме за прошлое полугодие составил в стране 377 миллиардов рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T11:30+0300
2024-09-27T11:30+0300
экономика
россия
туризм
максим решетников
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Объем инвестиций в туризме за прошлое полугодие составил в стране 377 миллиардов рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ со ссылкой на министра. "Сегодня мы видим настоящий инвестиционный "бум" на туристическом рынке. За первое полугодие объем инвестиций составил 377 миллиардов рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года", - процитировали в сообщении министра экономического развития Максима Решетникова. "За этими цифрами – новые гостиницы, новые горнолыжные курорты, парки развлечений, точки туристического притяжения. Только в этом году по трем ключевым программам нацпроекта — на программу льготного кредитования, на поддержку строительства модульных гостиниц и единую субсидию - мы направим свыше 30 миллиардов рублей", - добавил он. Он уточнил, что сейчас ведомство дорабатывает обновленный национальный проект "Туризм и гостеприимство". "В нацпроекте остались те меры поддержки, которые уже себя хорошо зарекомендовали. Доработали правила с учетом текущих задач. Например, для развития автотуризма определили, что проекты, связанные с развитием инфраструктуры приоритетных автомобильных туристических маршрутов, будут получать дополнительные баллы. Так мы сможем активнее развивать инфраструктуру, которая сделает путешествия на автомобиле комфортнее и безопаснее. У отрасли отличные перспективы", — заключил Решетников.
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россия, туризм, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Туризм, Максим Решетников
11:30 27.09.2024
 
Решетников оценил рост инвестиций в туризм в России

Решетников: инвестиции в туризм в России в I полугодии выросли до 377 млрд руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Объем инвестиций в туризме за прошлое полугодие составил в стране 377 миллиардов рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ со ссылкой на министра.
"Сегодня мы видим настоящий инвестиционный "бум" на туристическом рынке. За первое полугодие объем инвестиций составил 377 миллиардов рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года", - процитировали в сообщении министра экономического развития Максима Решетникова.
"За этими цифрами – новые гостиницы, новые горнолыжные курорты, парки развлечений, точки туристического притяжения. Только в этом году по трем ключевым программам нацпроекта — на программу льготного кредитования, на поддержку строительства модульных гостиниц и единую субсидию - мы направим свыше 30 миллиардов рублей", - добавил он.
Он уточнил, что сейчас ведомство дорабатывает обновленный национальный проект "Туризм и гостеприимство".
"В нацпроекте остались те меры поддержки, которые уже себя хорошо зарекомендовали. Доработали правила с учетом текущих задач. Например, для развития автотуризма определили, что проекты, связанные с развитием инфраструктуры приоритетных автомобильных туристических маршрутов, будут получать дополнительные баллы. Так мы сможем активнее развивать инфраструктуру, которая сделает путешествия на автомобиле комфортнее и безопаснее. У отрасли отличные перспективы", — заключил Решетников.
 
ЭкономикаРОССИЯТуризмМаксим Решетников
 
 
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