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Индия увеличила ввоз угля из России до максимума за год

Индия увеличила ввоз угля из России до максимума за год - 27.09.2024, ПРАЙМ

Индия увеличила ввоз угля из России до максимума за год

Россия в июле нарастила поставки угля в Индию до 343 миллионов долларов – максимума с июня прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных министерства... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T06:04+0300

2024-09-27T06:04+0300

2024-09-27T06:15+0300

энергетика

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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Россия в июле нарастила поставки угля в Индию до 343 миллионов долларов – максимума с июня прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Так, индийский импорт каменного угля из России в июле увеличился в 1,6 раза в годовом выражении и на пятую часть – в месячном, до 343 миллионов долларов. В физическом выражении в Индию было отгружено 2,4 миллиона тонн угля против 1,5 миллиона годом ранее и 2 миллионов месяцем ранее. Таким образом, поставки российского угля в Индию были на максимумах с июня 2023 года как по объему, так и по их стоимости. Резкий рост поставок позволил России впервые за год вернуться на третье место среди основных экспортеров угля в Индию, потеснив США, которые замыкали тройку лидеров в июне. Традиционными лидерами по поставкам угля в Индию остаются Индонезия с 678 миллионами долларов (+10% год к году) и Австралия с 675 миллионами долларов (-24% год к году). Июль стал первым с февраля этого года месяцем, когда Индия нарастила закупки угля на мировом рынке. В середине лета она увеличила ввоз этого топлива на 7,5% - до 2,8 миллиарда долларов против 2,6 миллиарда годом ранее.

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россия, индия, уголь