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Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты
Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты - 27.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты
Украинское руководство может в ближайшее время начать бить по ядерным объектам для того, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы России. Такое мнение в... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T15:05+0300
2024-09-27T15:07+0300
вооружения
россия
украина
франция
ядерная угроза
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ПАРИЖ, 27 сен - ПРАЙМ. Украинское руководство может в ближайшее время начать бить по ядерным объектам для того, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы России. Такое мнение в социальной сети Х высказал французский политик Флориан Филиппо."Велика вероятность, что украинский режим атакует ядерные объекты в ближайшие недели, чтобы обвинить Россию и максимально испортить ситуацию", - написал политик.Он добавил, что Киев находится в отчаянии, от чего может пойти на любые меры. Более того, по его словам, киевский режим таким образом хочет втянуть своих союзников в войну с Москвой.
https://1prime.ru/20240926/podryv-851787928.html
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россия, украина, франция, ядерная угроза
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ядерная угроза
15:05 27.09.2024 (обновлено: 15:07 27.09.2024)
 
Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты

Политик Филиппо: Киев может атаковать ядерные объекты, чтобы обвинить Россию

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ПАРИЖ, 27 сен - ПРАЙМ. Украинское руководство может в ближайшее время начать бить по ядерным объектам для того, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы России. Такое мнение в социальной сети Х высказал французский политик Флориан Филиппо.
"Велика вероятность, что украинский режим атакует ядерные объекты в ближайшие недели, чтобы обвинить Россию и максимально испортить ситуацию", - написал политик.
Он добавил, что Киев находится в отчаянии, от чего может пойти на любые меры. Более того, по его словам, киевский режим таким образом хочет втянуть своих союзников в войну с Москвой.
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯядерная угроза
 
 
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