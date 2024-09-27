https://1prime.ru/20240927/ukraina-851830926.html
Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты
Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты - 27.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты
Украинское руководство может в ближайшее время начать бить по ядерным объектам для того, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы России. Такое мнение в... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T15:05+0300
2024-09-27T15:05+0300
2024-09-27T15:07+0300
вооружения
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ПАРИЖ, 27 сен - ПРАЙМ. Украинское руководство может в ближайшее время начать бить по ядерным объектам для того, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы России. Такое мнение в социальной сети Х высказал французский политик Флориан Филиппо."Велика вероятность, что украинский режим атакует ядерные объекты в ближайшие недели, чтобы обвинить Россию и максимально испортить ситуацию", - написал политик.Он добавил, что Киев находится в отчаянии, от чего может пойти на любые меры. Более того, по его словам, киевский режим таким образом хочет втянуть своих союзников в войну с Москвой.
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россия, украина, франция, ядерная угроза
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ядерная угроза
Во Франции рассказали, для чего Киев может атаковать ядерные объекты
Политик Филиппо: Киев может атаковать ядерные объекты, чтобы обвинить Россию