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На Западе сделали дерзкое заявление о Крыме и Донбассе - 27.09.2024, ПРАЙМ
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На Западе сделали дерзкое заявление о Крыме и Донбассе
На Западе сделали дерзкое заявление о Крыме и Донбассе - 27.09.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали дерзкое заявление о Крыме и Донбассе
Москва не собирается отказываться от Крыма и Донбасса, и Вашингтон и Лондон об этом прекрасно знают, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T17:02+0300
2024-09-27T17:03+0300
россия
украина
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Москва не собирается отказываться от Крыма и Донбасса, и Вашингтон и Лондон об этом прекрасно знают, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он также добавил, что в то же время Соединенные Штаты и Британия продолжают обманывать мировую общественность и тешить ее иллюзиями о том, что Россия пойдет на такой шаг."Россия никогда не уйдет из Крыма, Россия никогда не уйдет из Донбасса &lt;…&gt;. Британцы и американцы это знают, они согласны, но все равно впаривают вам чушь", — отметил журналист.Более того, Боуз выразил уверенность в том, что Вооруженные силы России никогда не потерпят военного поражения в украинском конфликте.
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
17:02 27.09.2024 (обновлено: 17:03 27.09.2024)
 
На Западе сделали дерзкое заявление о Крыме и Донбассе

Боуз: на Западе знают, что Россия не отдаст Крым и Донбасс

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Москва не собирается отказываться от Крыма и Донбасса, и Вашингтон и Лондон об этом прекрасно знают, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Он также добавил, что в то же время Соединенные Штаты и Британия продолжают обманывать мировую общественность и тешить ее иллюзиями о том, что Россия пойдет на такой шаг.
"Россия никогда не уйдет из Крыма, Россия никогда не уйдет из Донбасса <…>. Британцы и американцы это знают, они согласны, но все равно впаривают вам чушь", — отметил журналист.
Более того, Боуз выразил уверенность в том, что Вооруженные силы России никогда не потерпят военного поражения в украинском конфликте.
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РОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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