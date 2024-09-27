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Узатом расширит c "Росатомом" взаимодействие по ядерным технологиям

Узатом расширит c "Росатомом" взаимодействие по ядерным технологиям - 27.09.2024, ПРАЙМ

Узатом расширит c "Росатомом" взаимодействие по ядерным технологиям

Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) намерено расширить взаимодействие с российской госкорпорацией "Росатом" в сфере внедрения передовых ядерных... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T08:55+0300

2024-09-27T08:55+0300

2024-09-27T08:55+0300

энергетика

росатом

атомная энергетика

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ТАШКЕНТ, 27 сен – ПРАЙМ. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) намерено расширить взаимодействие с российской госкорпорацией "Росатом" в сфере внедрения передовых ядерных технологий, сообщает пресс-служба Узатома. По данным пресс-службы, в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве директор Узатома Азим Ахмедхаджаев и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. "Особое внимание было уделено укреплению стратегического партнёрства между двумя странами и дальнейшему расширению взаимодействия в сфере внедрения передовых ядерных технологий", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. Участники встречи обсудили реализацию совместных проектов в ядерной энергетике и развитии инфраструктуры, а также перспективы долгосрочных партнёрских инициатив. "В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной энергетической повестки дня, а также согласовали планы по совместной работе в рамках международных инициатив, направленных на продвижение низкоуглеродных технологий и обеспечение энергетической безопасности", - добавили в пресс-службе. В конце мая в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В начале сентября Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.

https://1prime.ru/20240917/meditsina-851612355.html

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росатом, атомная энергетика