https://1prime.ru/20240927/varlamov-851826583.html

В отношении иноагента Варламова* потребовали возбудить уголовное дело

В отношении иноагента Варламова* потребовали возбудить уголовное дело - 27.09.2024, ПРАЙМ

В отношении иноагента Варламова* потребовали возбудить уголовное дело

Прокуратура города Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении блогера-иноагента Ильи Варламова* за уклонение от возложенных на иностранных агентов... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T12:42+0300

2024-09-27T12:42+0300

2024-09-27T12:46+0300

иноагенты

прокуратура

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Прокуратура города Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении блогера-иноагента Ильи Варламова* за уклонение от возложенных на иностранных агентов обязанностей - часть 2 статьи 130 УК России.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 40-летний Варламов* дважды в течение года был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в социальных сетях материалы без указания статуса. Сообщается также, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова*. Результаты их рассмотрения - на контроле в столичной прокуратуре.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаВ случае возбуждения уголовного дела Варламову* грозит до 2 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, санкция статьи, которая ему инкриминируется, предусматривает возможность нескольких видов наказаний. Минимальное – штраф до 300 тысяч рублей, максимальное – до 2 лет заключения.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://1prime.ru/20240901/inoagenty-851250829.html

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иноагенты, прокуратура