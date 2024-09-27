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В отношении иноагента Варламова* потребовали возбудить уголовное дело - 27.09.2024, ПРАЙМ
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В отношении иноагента Варламова* потребовали возбудить уголовное дело
В отношении иноагента Варламова* потребовали возбудить уголовное дело - 27.09.2024, ПРАЙМ
В отношении иноагента Варламова* потребовали возбудить уголовное дело
Прокуратура города Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении блогера-иноагента Ильи Варламова* за уклонение от возложенных на иностранных агентов... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T12:42+0300
2024-09-27T12:46+0300
иноагенты
прокуратура
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Прокуратура города Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении блогера-иноагента Ильи Варламова* за уклонение от возложенных на иностранных агентов обязанностей - часть 2 статьи 130 УК России.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 40-летний Варламов* дважды в течение года был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в социальных сетях материалы без указания статуса. Сообщается также, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова*. Результаты их рассмотрения - на контроле в столичной прокуратуре.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаВ случае возбуждения уголовного дела Варламову* грозит до 2 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, санкция статьи, которая ему инкриминируется, предусматривает возможность нескольких видов наказаний. Минимальное – штраф до 300 тысяч рублей, максимальное – до 2 лет заключения.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента
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иноагенты, прокуратура
иноагенты, прокуратура
12:42 27.09.2024 (обновлено: 12:46 27.09.2024)
 
В отношении иноагента Варламова* потребовали возбудить уголовное дело

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера-иноагента Варламова*

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Прокуратура города Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении блогера-иноагента Ильи Варламова* за уклонение от возложенных на иностранных агентов обязанностей - часть 2 статьи 130 УК России.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 40-летний Варламов* дважды в течение года был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в социальных сетях материалы без указания статуса.
Сообщается также, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова*. Результаты их рассмотрения - на контроле в столичной прокуратуре.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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В случае возбуждения уголовного дела Варламову* грозит до 2 лет лишения свободы. Согласно УК РФ, санкция статьи, которая ему инкриминируется, предусматривает возможность нескольких видов наказаний. Минимальное – штраф до 300 тысяч рублей, максимальное – до 2 лет заключения.
* Лицо, выполняющее функции иностранного агента
 
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