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В Венгрии объяснили образование группы "Друзья мира" - 27.09.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии объяснили образование группы "Друзья мира"
В Венгрии объяснили образование группы "Друзья мира" - 27.09.2024, ПРАЙМ
В Венгрии объяснили образование группы "Друзья мира"
Образование группы "Друзья мира" обусловлено усталостью государств Глобального Юга от того, что трансатлантическое сообщество "подливает масло в огонь"... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T18:17+0300
2024-09-27T18:17+0300
россия
брикс
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 27 сен - ПРАЙМ. Образование группы "Друзья мира" обусловлено усталостью государств Глобального Юга от того, что трансатлантическое сообщество "подливает масло в огонь" конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что Венгрия намерена присоединиться к группе. По его словам, инициаторы заседания пригласили на встречу три европейские страны: Венгрию, Францию ​​и Швейцарию."Пятнадцать стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование группы "Друзья мира", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1."Друзья мира" является группой, которая создается по инициативе Китая и Бразилии. Объединение призвано разрешить украинский конфликт и уже включает в себя пятнадцать стран, в том числе три европейские.
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россия, брикс, венгрия, петер сийярто
РОССИЯ, БРИКС, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
18:17 27.09.2024
 
В Венгрии объяснили образование группы "Друзья мира"

Сийярто: создание группы "Друзья мира" вызвано усталостью от действий Запада

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 27 сен - ПРАЙМ. Образование группы "Друзья мира" обусловлено усталостью государств Глобального Юга от того, что трансатлантическое сообщество "подливает масло в огонь" конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что Венгрия намерена присоединиться к группе. По его словам, инициаторы заседания пригласили на встречу три европейские страны: Венгрию, Францию ​​и Швейцарию.
"Пятнадцать стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование группы "Друзья мира", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
"Друзья мира" является группой, которая создается по инициативе Китая и Бразилии. Объединение призвано разрешить украинский конфликт и уже включает в себя пятнадцать стран, в том числе три европейские.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Венгрия ведет переговоры с поставщиками СПГ из Катара, сообщил Сийярто
Вчера, 18:20
 
РОССИЯБРИКСВЕНГРИЯПетер Сийярто
 
 
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