https://1prime.ru/20240927/vengriya-851836274.html

В Венгрии объяснили образование группы "Друзья мира"

В Венгрии объяснили образование группы "Друзья мира" - 27.09.2024, ПРАЙМ

В Венгрии объяснили образование группы "Друзья мира"

Образование группы "Друзья мира" обусловлено усталостью государств Глобального Юга от того, что трансатлантическое сообщество "подливает масло в огонь"... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T18:17+0300

2024-09-27T18:17+0300

2024-09-27T18:17+0300

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брикс

венгрия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 27 сен - ПРАЙМ. Образование группы "Друзья мира" обусловлено усталостью государств Глобального Юга от того, что трансатлантическое сообщество "подливает масло в огонь" конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что Венгрия намерена присоединиться к группе. По его словам, инициаторы заседания пригласили на встречу три европейские страны: Венгрию, Францию ​​и Швейцарию."Пятнадцать стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование группы "Друзья мира", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1."Друзья мира" является группой, которая создается по инициативе Китая и Бразилии. Объединение призвано разрешить украинский конфликт и уже включает в себя пятнадцать стран, в том числе три европейские.

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россия, брикс, венгрия, петер сийярто