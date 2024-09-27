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Число розничных акционеров ВТБ впервые превысило один миллион человек - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Число розничных акционеров ВТБ впервые превысило один миллион человек
Число розничных акционеров ВТБ впервые превысило один миллион человек - 27.09.2024, ПРАЙМ
Число розничных акционеров ВТБ впервые превысило один миллион человек
Число розничных акционеров ВТБ на 1 сентября впервые в истории превысило 1 миллион человек, на их долю приходится 7,6% голосующих акций, заявил журналистам... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:46+0300
2024-09-27T10:46+0300
экономика
втб
акционеры
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Число розничных акционеров ВТБ на 1 сентября впервые в истории превысило 1 миллион человек, на их долю приходится 7,6% голосующих акций, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Число розничных акционеров ВТБ на 1 сентября составляет 1 миллион 28 тысяч 580 акционеров. На эту долю акционеров - физических лиц приходится сейчас 7,6% голосующих акций (408 069 582 штук). Долгое время эти значения были 700-800-900 тысяч. И вот достигнута новая вершина – более 1 миллиона человек", - сказал Пьянов в ходе конференц-звонка по раскрытию финансовых результатов ВТБ за 8 месяцев. Он уточнил, что больше всего акционеров проживает в крупных городах-мегаполисах - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани. При этом более 70% акционеров банка проживают не в столичных регионах. Лидеры по среднему пакету акционеров – традиционно Москва и Санкт-Петербург. "Активнее всего растет сегмент молодежной аудитории: 20-35 лет. В целом же почти 80% акционеров – это люди в возрасте от 20 до 50 лет", - отметил Пьянов. "Мы дорожим доверием каждого акционера и заинтересованы в росте вовлеченности наших миноритариев. Поэтому проводим большую системную работу по взаимодействию с розничными инвесторами", – добавил он.
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втб, акционеры
Экономика, ВТБ, акционеры
10:46 27.09.2024
 
Число розничных акционеров ВТБ впервые превысило один миллион человек

Пьянов: число розничных акционеров ВТБ впервые в истории превысило 1 млн человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Число розничных акционеров ВТБ на 1 сентября впервые в истории превысило 1 миллион человек, на их долю приходится 7,6% голосующих акций, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Число розничных акционеров ВТБ на 1 сентября составляет 1 миллион 28 тысяч 580 акционеров. На эту долю акционеров - физических лиц приходится сейчас 7,6% голосующих акций (408 069 582 штук). Долгое время эти значения были 700-800-900 тысяч. И вот достигнута новая вершина – более 1 миллиона человек", - сказал Пьянов в ходе конференц-звонка по раскрытию финансовых результатов ВТБ за 8 месяцев.
Он уточнил, что больше всего акционеров проживает в крупных городах-мегаполисах - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани. При этом более 70% акционеров банка проживают не в столичных регионах. Лидеры по среднему пакету акционеров – традиционно Москва и Санкт-Петербург.
"Активнее всего растет сегмент молодежной аудитории: 20-35 лет. В целом же почти 80% акционеров – это люди в возрасте от 20 до 50 лет", - отметил Пьянов.
"Мы дорожим доверием каждого акционера и заинтересованы в росте вовлеченности наших миноритариев. Поэтому проводим большую системную работу по взаимодействию с розничными инвесторами", – добавил он.
 
ЭкономикаВТБакционеры
 
 
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