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ВТБ сохранил прогноз чистой прибыли по МСФО на 2024 год

ВТБ сохранил прогноз чистой прибыли по МСФО на 2024 год - 27.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ сохранил прогноз чистой прибыли по МСФО на 2024 год

ВТБ сохраняет свой прогноз чистой прибыли по МСФО на 2024 год на уровне 550 миллиардов рулей, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T10:48+0300

2024-09-27T10:48+0300

2024-09-27T10:49+0300

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. ВТБ сохраняет свой прогноз чистой прибыли по МСФО на 2024 год на уровне 550 миллиардов рулей, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Пьянов в конце июля сообщил о повышении ВТБ своего прогноза по чистой прибыли банка по МСФО на текущий год с 435 миллиардов до 550 миллиардов рублей. Позднее, в конце августа, он отметил, что ВТБ для того, чтобы выйти на годовую прибыль в 550 миллиардов рублей, во втором полугодии должен заработать 273 миллиарда рублей чистой прибыли. Тогда же он сказал, что повышение таргета по чистой прибыли ВТБ на текущий год маловероятно. "В четвертом квартале у нас будет два мощных эффекта - это 292-ФЗ … и погашение крупных кредитов недружественных валют, которые будут позитивно влиять на cost of risk (CoR, стоимость риска - ред.) в корпоративном бизнесе в момент этого погашения. То есть все эти эффекты остаются, и наш прогноз по прибыли в 550 миллиардов рублей также не меняется", - сказал Пьянов. "Мы, по сути, находясь сейчас в закрытии второго месяца квартала, понимаем, что нас ожидает примерно еще 20 с небольшим, до 30 миллиардов рублей (чистой прибыли - ред.) сентября. И в итоге мы с учетом июльского результата 20 миллиардов, августовского результата 40 миллиардов и 20 плюс миллиардов сентября выйдем на величину 80-90 миллиардов чистой прибыли по третьему кварталу. И это будет минимальный по прибыли квартал 2024 года", - рассказал топ-менеджер. Пьянов при этом обратил внимание на два ожидаемых в четвертом квартале события. Так, он напомнил, что 16 октября ВТБ планирует созвать внеочередное общее собрание акционеров и вынести на него вопрос о реорганизации банка ВТБ в форме выделения юридического лица согласно федеральному закону 292-ФЗ с передачей ему заблокированных активов и обязательств ВТБ перед недружественными иностранными лицами. Также он сообщил, что по итогам решения наблюдательного совета в адрес Центрального банка "зафайлено" (сформировано) ходатайство. "В этом ходатайстве мы понимаем, что самым главным ограничителем объема являются наши обязательства перед недружественными держателями, которые будут ограничивать наш объем выделяемых заблокированных активов. Мы исходим из того, что все наши предыдущие коммуникации, что это будет примерно 170 миллиардов рублей активов и обязательств выделено с PNL-эффектом (Profit and Loss, прибыль и убыток - ред.) 92 миллиарда рублей, в четвертом квартале остаются в силе. Cейчас это ходатайство находится на рассмотрении в Центральном банке", - добавил топ-менеджер.

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