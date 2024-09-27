https://1prime.ru/20240927/vtb-851836547.html

ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах

ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах - 27.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах

ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах, поддержав инициативу Центрального банка и Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает ВТБ. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T18:27+0300

2024-09-27T18:27+0300

2024-09-27T18:27+0300

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах, поддержав инициативу Центрального банка и Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает ВТБ. В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК. В четверг "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, которое будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России предлагает законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода. "ВТБ поддерживает инициированный ЦБ и НСПК проект по созданию универсального QR-кода и принимает самое активное участие в нем. В данный момент банк уже подключил к этой технологии оплаты часть корпоративных клиентов ВТБ, включая крупные торговые сети", - сообщается в пресс-релизе ВТБ. Согласно сообщению, розничные клиенты ВТБ уже сейчас могут оплачивать товары и услуги через систему быстрых платежей (СБП) с помощью универсального QR-кода в магазинах, которые перешли на обновленный формат кода. Универсальный QR-код открывает перспективы для упрощения удобной оплаты и повышения конкурентоспособности рынка расчетов. "Мы продолжаем поддерживать решение Банка России о создании универсального QR-кода для оплаты услуг. Единый сервис позволит предложить клиентам любых банков максимально быстрый, удобный и прозрачный сервис. Важно, что проект реализуется на равноудаленной инфраструктуре НСПК с прозрачными тарифами", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

https://1prime.ru/20240927/stavka-851822908.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб