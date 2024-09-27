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ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах - 27.09.2024, ПРАЙМ
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ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах
ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах - 27.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах
ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах, поддержав инициативу Центрального банка и Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает ВТБ. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T18:27+0300
2024-09-27T18:27+0300
россия
втб
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах, поддержав инициативу Центрального банка и Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает ВТБ. В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК. В четверг "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, которое будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России предлагает законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода. "ВТБ поддерживает инициированный ЦБ и НСПК проект по созданию универсального QR-кода и принимает самое активное участие в нем. В данный момент банк уже подключил к этой технологии оплаты часть корпоративных клиентов ВТБ, включая крупные торговые сети", - сообщается в пресс-релизе ВТБ. Согласно сообщению, розничные клиенты ВТБ уже сейчас могут оплачивать товары и услуги через систему быстрых платежей (СБП) с помощью универсального QR-кода в магазинах, которые перешли на обновленный формат кода. Универсальный QR-код открывает перспективы для упрощения удобной оплаты и повышения конкурентоспособности рынка расчетов. "Мы продолжаем поддерживать решение Банка России о создании универсального QR-кода для оплаты услуг. Единый сервис позволит предложить клиентам любых банков максимально быстрый, удобный и прозрачный сервис. Важно, что проект реализуется на равноудаленной инфраструктуре НСПК с прозрачными тарифами", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
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россия, втб
РОССИЯ, ВТБ
18:27 27.09.2024
 
ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах

ВТБ подключил оплату по QR-коду в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. ВТБ подключил оплату по универсальному QR-коду в магазинах, поддержав инициативу Центрального банка и Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает ВТБ.
В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК.
В четверг "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, которое будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России предлагает законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода.
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"ВТБ поддерживает инициированный ЦБ и НСПК проект по созданию универсального QR-кода и принимает самое активное участие в нем. В данный момент банк уже подключил к этой технологии оплаты часть корпоративных клиентов ВТБ, включая крупные торговые сети", - сообщается в пресс-релизе ВТБ.
Согласно сообщению, розничные клиенты ВТБ уже сейчас могут оплачивать товары и услуги через систему быстрых платежей (СБП) с помощью универсального QR-кода в магазинах, которые перешли на обновленный формат кода. Универсальный QR-код открывает перспективы для упрощения удобной оплаты и повышения конкурентоспособности рынка расчетов.
"Мы продолжаем поддерживать решение Банка России о создании универсального QR-кода для оплаты услуг. Единый сервис позволит предложить клиентам любых банков максимально быстрый, удобный и прозрачный сервис. Важно, что проект реализуется на равноудаленной инфраструктуре НСПК с прозрачными тарифами", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
 
РОССИЯВТБ
 
 
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