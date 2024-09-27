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Российский университет вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Российский университет вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира
Российский университет вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира - 27.09.2024, ПРАЙМ
Российский университет вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира
Международное рейтинговое агентство Round University Rankings (RUR) опубликовало результаты исследования, в котором Национальный исследовательский ядерный... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T14:16+0300
2024-09-27T14:16+0300
россия
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Round University Rankings (RUR) опубликовало результаты исследования, в котором Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" занял пятое место среди лучших университетов мира в области ядерного образования и технологий.Это первый раз, когда российский университет достиг такого высокого рейтинга. В дополнение к этому, МИФИ также занял 39-е место в мире и 1-е место в России в предметном рейтинге по естественным наукам и 56-е место в мире и 1-е место в России в предметном рейтинге по техническим наукам.Round University Rankings является одним из ведущих международных рейтинговых агентств, опубликовывающих рейтинг университетов с 2010 года. Они оценивают университеты по различным показателям, включая образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.В рейтинг RUR Nuclear Education and Technology 2024 вошли 337 университетов по всему миру, а в пятерку лучших вошли также Массачусетский технологический университет (США), Стэнфорд (США), Университет Цинхуа (Китай) и Пенсильванский университет (США).
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россия
РОССИЯ
14:16 27.09.2024
 
Российский университет вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира

Российский НИЯУ МИФИ вошел в пятерку лучших ядерных вузов мира

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
%Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Round University Rankings (RUR) опубликовало результаты исследования, в котором Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" занял пятое место среди лучших университетов мира в области ядерного образования и технологий.
Это первый раз, когда российский университет достиг такого высокого рейтинга. В дополнение к этому, МИФИ также занял 39-е место в мире и 1-е место в России в предметном рейтинге по естественным наукам и 56-е место в мире и 1-е место в России в предметном рейтинге по техническим наукам.
Round University Rankings является одним из ведущих международных рейтинговых агентств, опубликовывающих рейтинг университетов с 2010 года. Они оценивают университеты по различным показателям, включая образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.
В рейтинг RUR Nuclear Education and Technology 2024 вошли 337 университетов по всему миру, а в пятерку лучших вошли также Массачусетский технологический университет (США), Стэнфорд (США), Университет Цинхуа (Китай) и Пенсильванский университет (США).
Бизнес, финансы
IT-компании обяжут направлять проценты вузам от сэкономленных налогов
27 августа, 12:14
 
РОССИЯ
 
 
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