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Сумма выплат жителям Курской области превысила 7,2 миллиарда рублей
Сумма выплат жителям Курской области превысила 7,2 миллиарда рублей - 27.09.2024, ПРАЙМ
Сумма выплат жителям Курской области превысила 7,2 миллиарда рублей
Более 48 тысяч жителей Курской области получили выплаты на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T14:04+0300
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2024-09-27T14:04+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Более 48 тысяч жителей Курской области получили выплаты на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России."Общая сумма выплат с начала периода составила 1 миллиард 949 миллионов рублей. Назначены выплаты более чем 48 тысячам гражданам в связи с утратой имущества на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении ведомства.Также отмечается, что в связи с введением режима чрезвычайной ситуации, более 6,6 тысячи заявлений было подано на получение одноразовой материальной помощи в размере 15 тысяч рублей.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, мчс
Сумма выплат жителям Курской области превысила 7,2 миллиарда рублей
МЧС: сумма выплат жителям Курской области превысила 7,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Более 48 тысяч жителей Курской области получили выплаты на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
"Общая сумма выплат с начала периода составила 1 миллиард 949 миллионов рублей. Назначены выплаты более чем 48 тысячам гражданам в связи с утратой имущества на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении ведомства.
Также отмечается, что в связи с введением режима чрезвычайной ситуации, более 6,6 тысячи заявлений было подано на получение одноразовой материальной помощи в размере 15 тысяч рублей.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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