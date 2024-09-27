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Юань на Мосбирже завершил неделю ростом - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Юань на Мосбирже завершил неделю ростом
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом - 27.09.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом
Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги недели на отметке 13,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги недели на отметке 13,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 11 копеек, до 13,28 рубля. За неделю юань вырос на 16 копеек. Недельный диапазон колебаний составил 13,04-13,29 рубля.
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россия, юань, рубль
РОССИЯ, юань, рубль
19:04 27.09.2024
 
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом

Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 13,28 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги недели на отметке 13,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 11 копеек, до 13,28 рубля.
За неделю юань вырос на 16 копеек. Недельный диапазон колебаний составил 13,04-13,29 рубля.
 
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