Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал рост портфеля займов ломбардов - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240927/zaymy-851834035.html
ЦБ зафиксировал рост портфеля займов ломбардов
ЦБ зафиксировал рост портфеля займов ломбардов - 27.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост портфеля займов ломбардов
Российские ломбарды за первое полугодие 2024 года нарастили портфель займов на 13% - до 62,6 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T16:44+0300
2024-09-27T16:44+0300
банк россии
ломбарды
займы
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Российские ломбарды за первое полугодие 2024 года нарастили портфель займов на 13% - до 62,6 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ. "Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2024 года на 13% и на 30 июня 2024 года составил 62,6 миллиарда рублей", - говорится в материалах ЦБ. Регулятор сообщает, что спрос на займы остается стабильным, в первой половине 2024 года в среднем за квартал ломбарды заключали чуть более 4 миллионов договоров. Средний размер займа увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 8% и превысил 17 тысяч рублей. Такая динамика связана с повышением стоимости залогов - в основном это изделия из золота. По данным опроса Банка России, ломбарды выделяют три главных фактора, от которых зависит спрос на их услуги: уровень доходов населения, финансовая доступность и закредитованность населения. Согласно материалам ЦБ РФ, за первое полугодие количество участников этого сегмента рынка уменьшилось менее чем на 1% и составило 1884 компании, динамика входа и выхода ломбардов из реестра выравнивается. Более того, доля крупных участников (топ-50) за шесть месяцев не изменилась и на 30 июн 2024 составила 65%. За первое полугодие текущего года ломбарды привлекли на 12% больше средств, чем за аналогичный период 2023 года, что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации на рынке. В структуре портфеля привлеченных средств преобладают средства учредителей, доля которых в течение 2024 года находилась на уровне 73%. Отмечается, что за последние несколько лет ломбарды снизили долю привлечения от юридических лиц, в том числе от кредитных организаций. Уточняется, что ключевую роль на рынке ломбардов играют крупные участники с широким территориальным охватом, так как основная доля портфеля рынка приходится на крупные ломбарды с портфелем свыше 100 миллионов рублей и присутствием в пяти и более регионах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ломбарды, займы
Банк России, ломбарды, займы
16:44 27.09.2024
 
ЦБ зафиксировал рост портфеля займов ломбардов

ЦБ: портфель займов ломбардов за I полугодие вырос до 62,6 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Российские ломбарды за первое полугодие 2024 года нарастили портфель займов на 13% - до 62,6 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ.
"Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2024 года на 13% и на 30 июня 2024 года составил 62,6 миллиарда рублей", - говорится в материалах ЦБ.
Регулятор сообщает, что спрос на займы остается стабильным, в первой половине 2024 года в среднем за квартал ломбарды заключали чуть более 4 миллионов договоров. Средний размер займа увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 8% и превысил 17 тысяч рублей. Такая динамика связана с повышением стоимости залогов - в основном это изделия из золота.
По данным опроса Банка России, ломбарды выделяют три главных фактора, от которых зависит спрос на их услуги: уровень доходов населения, финансовая доступность и закредитованность населения.
Согласно материалам ЦБ РФ, за первое полугодие количество участников этого сегмента рынка уменьшилось менее чем на 1% и составило 1884 компании, динамика входа и выхода ломбардов из реестра выравнивается. Более того, доля крупных участников (топ-50) за шесть месяцев не изменилась и на 30 июн 2024 составила 65%.
За первое полугодие текущего года ломбарды привлекли на 12% больше средств, чем за аналогичный период 2023 года, что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации на рынке. В структуре портфеля привлеченных средств преобладают средства учредителей, доля которых в течение 2024 года находилась на уровне 73%. Отмечается, что за последние несколько лет ломбарды снизили долю привлечения от юридических лиц, в том числе от кредитных организаций.
Уточняется, что ключевую роль на рынке ломбардов играют крупные участники с широким территориальным охватом, так как основная доля портфеля рынка приходится на крупные ломбарды с портфелем свыше 100 миллионов рублей и присутствием в пяти и более регионах.
 
Банк Россииломбардызаймы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала