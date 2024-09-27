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ЦБ зафиксировал рост портфеля займов ломбардов

ЦБ зафиксировал рост портфеля займов ломбардов - 27.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост портфеля займов ломбардов

Российские ломбарды за первое полугодие 2024 года нарастили портфель займов на 13% - до 62,6 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T16:44+0300

2024-09-27T16:44+0300

2024-09-27T16:44+0300

банк россии

ломбарды

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Российские ломбарды за первое полугодие 2024 года нарастили портфель займов на 13% - до 62,6 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ. "Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2024 года на 13% и на 30 июня 2024 года составил 62,6 миллиарда рублей", - говорится в материалах ЦБ. Регулятор сообщает, что спрос на займы остается стабильным, в первой половине 2024 года в среднем за квартал ломбарды заключали чуть более 4 миллионов договоров. Средний размер займа увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 8% и превысил 17 тысяч рублей. Такая динамика связана с повышением стоимости залогов - в основном это изделия из золота. По данным опроса Банка России, ломбарды выделяют три главных фактора, от которых зависит спрос на их услуги: уровень доходов населения, финансовая доступность и закредитованность населения. Согласно материалам ЦБ РФ, за первое полугодие количество участников этого сегмента рынка уменьшилось менее чем на 1% и составило 1884 компании, динамика входа и выхода ломбардов из реестра выравнивается. Более того, доля крупных участников (топ-50) за шесть месяцев не изменилась и на 30 июн 2024 составила 65%. За первое полугодие текущего года ломбарды привлекли на 12% больше средств, чем за аналогичный период 2023 года, что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации на рынке. В структуре портфеля привлеченных средств преобладают средства учредителей, доля которых в течение 2024 года находилась на уровне 73%. Отмечается, что за последние несколько лет ломбарды снизили долю привлечения от юридических лиц, в том числе от кредитных организаций. Уточняется, что ключевую роль на рынке ломбардов играют крупные участники с широким территориальным охватом, так как основная доля портфеля рынка приходится на крупные ломбарды с портфелем свыше 100 миллионов рублей и присутствием в пяти и более регионах.

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ломбарды, займы