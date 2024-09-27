https://1prime.ru/20240927/zelenskiy-851818039.html

Зеленский зарегистрировал торговую марку

Зеленский зарегистрировал торговую марку - 27.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский зарегистрировал торговую марку

Владимир Зеленский зарегистрировал во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии, торговую марку ZELENSKYY,... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T05:43+0300

2024-09-27T05:43+0300

2024-09-27T05:46+0300

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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский зарегистрировал во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии, торговую марку ZELENSKYY, выяснило РИА Новости.Под этой маркой возможна продажа широкого спектра бытовых товаров, в том чиле крысоловки, яйцерезки и инкубаторы для разведения бактерий.Согласно документам, марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, Евросоюзе, Британии, Грузии, Израиле, Японии, Турции, Соединенных Штатах, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии. Зеленский, судя по документам, планирует под своим именем реализовывать несколько сот видов бытовых товаров: частности, аккумуляторы, аппараты, использующие рентгеновские лучи, аппараты МРТ,, аппараты для проверки грудного молока, беспроводные телефоны, батареи для электронных сигарет, электроника. В этом же списке инкубаторы для разведения бактерий. Торговая марка ZELENSKYY также распространяется на ювелирные изделия, канцтовары, чехлы, товары для кухни (в частности, яйцерезки, чайники, салатницы), оборудование для видеоигр, спортивную одежду. Под этой торговой маркой могут выпускаться даже расчески для животных и мышеловки. В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, есть ритуальные услуги, в частности бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон. В этом же разделе значатся услуги детективного агентства, поиск пропавших людей и украденной собственности.В регистрационных документах приведены фамилия, имя и отчество, которые полностью совпадают с данными Зеленского. Также приведен адрес, который был указан на официальном сайте офиса президента как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда в Киеве, который был переименован в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка. Регистрация была произведена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский оформил аналогичную регистрацию в ведомстве США по патентам и товарным знакам. Как следует из документов регистрации в Соединенных Штатах, торговая марка ZELENSKYY распространяется на развлекательные услуги, кинематографическое производство, за исключением рекламных роликов, а также на публикацию книг.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, ес, сша, великобритания, торговые марки, украина