https://1prime.ru/20240927/zelenskiy-851825169.html

"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости

"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости - 27.09.2024, ПРАЙМ

"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости

Популярность Владимира Зеленского среди правящих элит в США снизилась, что может отразиться на американской военной помощи Украине в будущем, сообщает New York... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T12:00+0300

2024-09-27T12:00+0300

2024-09-27T12:00+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Популярность Владимира Зеленского среди правящих элит в США снизилась, что может отразиться на американской военной помощи Украине в будущем, сообщает New York Times."Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - сказано в публикации.Отмечается, что Зеленский также выбрал неподходящее время для визита в Конгресс, так как парламент закончил работу и был в отпуске из-за предвыборной кампании. Возглавляющие демократическое и республиканское большинство в Сенате и лидер демократического меньшинства в Палате представителей не предприняли ничего особого, чтобы привлечь внимание к визиту Зеленского.Более того, газета утверждает, что на встрече с конгрессменами Зеленский избегал просьб о новой помощи Украине.

https://1prime.ru/20240927/zelenskiy-851818039.html

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украина, владимир зеленский, сша