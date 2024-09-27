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"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости - 27.09.2024, ПРАЙМ
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"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости
Популярность Владимира Зеленского среди правящих элит в США снизилась, что может отразиться на американской военной помощи Украине в будущем, сообщает New York... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T12:00+0300
2024-09-27T12:00+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Популярность Владимира Зеленского среди правящих элит в США снизилась, что может отразиться на американской военной помощи Украине в будущем, сообщает New York Times."Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - сказано в публикации.Отмечается, что Зеленский также выбрал неподходящее время для визита в Конгресс, так как парламент закончил работу и был в отпуске из-за предвыборной кампании. Возглавляющие демократическое и республиканское большинство в Сенате и лидер демократического меньшинства в Палате представителей не предприняли ничего особого, чтобы привлечь внимание к визиту Зеленского.Более того, газета утверждает, что на встрече с конгрессменами Зеленский избегал просьб о новой помощи Украине.
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украина, владимир зеленский, сша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
12:00 27.09.2024
 
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости

NYT: популярность Зеленского в Вашингтоне упала, что скажется на поддержке Киева

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Популярность Владимира Зеленского среди правящих элит в США снизилась, что может отразиться на американской военной помощи Украине в будущем, сообщает New York Times.
"Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - сказано в публикации.
Отмечается, что Зеленский также выбрал неподходящее время для визита в Конгресс, так как парламент закончил работу и был в отпуске из-за предвыборной кампании. Возглавляющие демократическое и республиканское большинство в Сенате и лидер демократического меньшинства в Палате представителей не предприняли ничего особого, чтобы привлечь внимание к визиту Зеленского.
Более того, газета утверждает, что на встрече с конгрессменами Зеленский избегал просьб о новой помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСША
 
 
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