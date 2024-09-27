https://1prime.ru/20240927/zelenskiy-851825169.html
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости
Популярность Владимира Зеленского среди правящих элит в США снизилась, что может отразиться на американской военной помощи Украине в будущем, сообщает New York... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T12:00+0300
2024-09-27T12:00+0300
2024-09-27T12:00+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Популярность Владимира Зеленского среди правящих элит в США снизилась, что может отразиться на американской военной помощи Украине в будущем, сообщает New York Times."Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - сказано в публикации.Отмечается, что Зеленский также выбрал неподходящее время для визита в Конгресс, так как парламент закончил работу и был в отпуске из-за предвыборной кампании. Возглавляющие демократическое и республиканское большинство в Сенате и лидер демократического меньшинства в Палате представителей не предприняли ничего особого, чтобы привлечь внимание к визиту Зеленского.Более того, газета утверждает, что на встрече с конгрессменами Зеленский избегал просьб о новой помощи Украине.
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украина, владимир зеленский, сша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости
NYT: популярность Зеленского в Вашингтоне упала, что скажется на поддержке Киева
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ.
Популярность Владимира Зеленского среди правящих элит в США снизилась, что может отразиться на американской военной помощи Украине в будущем, сообщает
New York Times.
"Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - сказано в публикации.
Отмечается, что Зеленский также выбрал неподходящее время для визита в Конгресс, так как парламент закончил работу и был в отпуске из-за предвыборной кампании. Возглавляющие демократическое и республиканское большинство в Сенате и лидер демократического меньшинства в Палате представителей не предприняли ничего особого, чтобы привлечь внимание к визиту Зеленского.
Более того, газета утверждает, что на встрече с конгрессменами Зеленский избегал просьб о новой помощи Украине.
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