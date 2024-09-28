https://1prime.ru/20240928/avto-851843178.html
Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам
Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам - 28.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам
Автомобильные эксперты журнала "За рулем" представили чек-лист подготовки автомобиля к морозу. | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T13:15+0300
2024-09-28T13:15+0300
2024-09-28T13:16+0300
россия
авторынок рф
зима
https://cdnn.1prime.ru/img/83937/90/839379028_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_2369e7aaeaaa424b8797feb2e9731515.jpg
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты журнала "За рулем" представили чек-лист подготовки автомобиля к морозу.Так, в первую очередь эксперты уточнили, что стекла в машине запотевают из-за разницы температур снаружи и внутри. По их словам, справиться с этим помогут кондиционер, который быстро высушит воздух, или же салфетки для протирки стекол. К тому же эксперты советуют протирать стекла автомобиля снаружи антидождем. Кроме того, согласно данным статьи, с наступлением холодов автолюбителям следует проверить состояние аккумуляторов, а также купить запасные лампы для фар и габаритных огней и и ручной опрыскиватель для их отмывания.Эксперты советуют обработать кузов воском или средствами по типу керамики или кварца, так как это поможет предотвратить появление микротрещин.
https://1prime.ru/20240928/avto-851830440.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83937/90/839379028_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_6de03e5d28936010d64c4010ae5de356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авторынок рф, зима
РОССИЯ, авторынок РФ, зима
Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам
"За рулем" представил чек-лист подготовки автомобиля к холодам
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ
. Автомобильные эксперты журнала "За рулем" представили
чек-лист подготовки автомобиля к морозу.
Так, в первую очередь эксперты уточнили, что стекла в машине запотевают из-за разницы температур снаружи и внутри. По их словам, справиться с этим помогут кондиционер, который быстро высушит воздух, или же салфетки для протирки стекол. К тому же эксперты советуют протирать стекла автомобиля снаружи антидождем.
Кроме того, согласно данным статьи, с наступлением холодов автолюбителям следует проверить состояние аккумуляторов, а также купить запасные лампы для фар и габаритных огней и и ручной опрыскиватель для их отмывания.
Эксперты советуют обработать кузов воском или средствами по типу керамики или кварца, так как это поможет предотвратить появление микротрещин.
Сюрпризы с 1 октября: россиян наперебой призывают скупать авто