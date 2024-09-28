https://1prime.ru/20240928/avto-851843178.html

Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам

Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам - 28.09.2024, ПРАЙМ

Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам

Автомобильные эксперты журнала "За рулем" представили чек-лист подготовки автомобиля к морозу. | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T13:15+0300

2024-09-28T13:15+0300

2024-09-28T13:16+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты журнала "За рулем" представили чек-лист подготовки автомобиля к морозу.Так, в первую очередь эксперты уточнили, что стекла в машине запотевают из-за разницы температур снаружи и внутри. По их словам, справиться с этим помогут кондиционер, который быстро высушит воздух, или же салфетки для протирки стекол. К тому же эксперты советуют протирать стекла автомобиля снаружи антидождем. Кроме того, согласно данным статьи, с наступлением холодов автолюбителям следует проверить состояние аккумуляторов, а также купить запасные лампы для фар и габаритных огней и и ручной опрыскиватель для их отмывания.Эксперты советуют обработать кузов воском или средствами по типу керамики или кварца, так как это поможет предотвратить появление микротрещин.

https://1prime.ru/20240928/avto-851830440.html

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россия, авторынок рф, зима