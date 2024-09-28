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Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам
Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам - 28.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам
Автомобильные эксперты журнала "За рулем" представили чек-лист подготовки автомобиля к морозу. | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T13:15+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты журнала "За рулем" представили чек-лист подготовки автомобиля к морозу.Так, в первую очередь эксперты уточнили, что стекла в машине запотевают из-за разницы температур снаружи и внутри. По их словам, справиться с этим помогут кондиционер, который быстро высушит воздух, или же салфетки для протирки стекол. К тому же эксперты советуют протирать стекла автомобиля снаружи антидождем. Кроме того, согласно данным статьи, с наступлением холодов автолюбителям следует проверить состояние аккумуляторов, а также купить запасные лампы для фар и габаритных огней и и ручной опрыскиватель для их отмывания.Эксперты советуют обработать кузов воском или средствами по типу керамики или кварца, так как это поможет предотвратить появление микротрещин.
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россия, авторынок рф, зима
РОССИЯ, авторынок РФ, зима
13:15 28.09.2024 (обновлено: 13:16 28.09.2024)
 
Автоэксперты представили чек-лист подготовки машины к холодам

"За рулем" представил чек-лист подготовки автомобиля к холодам

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты журнала "За рулем" представили чек-лист подготовки автомобиля к морозу.
Так, в первую очередь эксперты уточнили, что стекла в машине запотевают из-за разницы температур снаружи и внутри. По их словам, справиться с этим помогут кондиционер, который быстро высушит воздух, или же салфетки для протирки стекол. К тому же эксперты советуют протирать стекла автомобиля снаружи антидождем.
Кроме того, согласно данным статьи, с наступлением холодов автолюбителям следует проверить состояние аккумуляторов, а также купить запасные лампы для фар и габаритных огней и и ручной опрыскиватель для их отмывания.
Эксперты советуют обработать кузов воском или средствами по типу керамики или кварца, так как это поможет предотвратить появление микротрещин.
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