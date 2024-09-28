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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11 - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11 - 28.09.2024, ПРАЙМ
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11
Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до 11, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщает... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T06:27+0300
2024-09-28T06:27+0300
происшествия
дагестан
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до 11, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщает МЧС РФ. В пятницу, 27 сентября, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв, после чего возник пожар. МЧС ранее сообщало, что в результате ЧП погибли десять человек, в том числе двое детей, еще 11 человек ранены. "В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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дагестан
Происшествия, Дагестан
06:27 28.09.2024
 
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11

МЧС сообщило об увеличении числа погибших при взрыве на АЗС в Дагестане до 11

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до 11, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщает МЧС РФ.
В пятницу, 27 сентября, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв, после чего возник пожар. МЧС ранее сообщало, что в результате ЧП погибли десять человек, в том числе двое детей, еще 11 человек ранены.
"В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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