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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11 - 28.09.2024, ПРАЙМ

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11

Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до 11, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщает... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T06:27+0300

2024-09-28T06:27+0300

2024-09-28T06:27+0300

происшествия

дагестан

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до 11, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщает МЧС РФ. В пятницу, 27 сентября, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел взрыв, после чего возник пожар. МЧС ранее сообщало, что в результате ЧП погибли десять человек, в том числе двое детей, еще 11 человек ранены. "В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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дагестан

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дагестан