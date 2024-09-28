Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС - 28.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240928/briks-851841685.html
В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС
В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС - 28.09.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС
Первая волна расширения БРИКС начнется в ходе саммита объединения в Казани, рассказал агентству РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T10:31+0300
2024-09-28T11:06+0300
россия
белоруссия
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/35/842323528_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_daf963a577811a47466799bef096751e.jpg
ООН, 28 сен - ПРАЙМ. Первая волна расширения БРИКС начнется в ходе саммита объединения в Казани, рассказал агентству РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Он добавил, что первое расширение организации коснется десятков государств."На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", - сказал Рыженков.Кроме того, министр уточнил, что Белоруссия ожидает, что ее заявка на вступление в БРИКС будет рассмотрена в самое ближайшее время. По его словам, это объединение представляет собой одно из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства стран.БРИКС - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
https://1prime.ru/20240928/turtsiya-851841397.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/35/842323528_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_7c48468bdd95ca925a9870e1df134b41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, брикс
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, БРИКС
10:31 28.09.2024 (обновлено: 11:06 28.09.2024)
 
В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС

МИД Белоруссии: первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 28 сен - ПРАЙМ. Первая волна расширения БРИКС начнется в ходе саммита объединения в Казани, рассказал агентству РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он добавил, что первое расширение организации коснется десятков государств.
"На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", - сказал Рыженков.
Кроме того, министр уточнил, что Белоруссия ожидает, что ее заявка на вступление в БРИКС будет рассмотрена в самое ближайшее время. По его словам, это объединение представляет собой одно из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства стран.
БРИКС - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
В Турции ответили на критику стремления в БРИКС
09:59
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала