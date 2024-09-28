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В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС
В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС - 28.09.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС
Первая волна расширения БРИКС начнется в ходе саммита объединения в Казани, рассказал агентству РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T10:31+0300
2024-09-28T10:31+0300
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ООН, 28 сен - ПРАЙМ. Первая волна расширения БРИКС начнется в ходе саммита объединения в Казани, рассказал агентству РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Он добавил, что первое расширение организации коснется десятков государств."На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", - сказал Рыженков.Кроме того, министр уточнил, что Белоруссия ожидает, что ее заявка на вступление в БРИКС будет рассмотрена в самое ближайшее время. По его словам, это объединение представляет собой одно из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства стран.БРИКС - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
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россия, белоруссия, брикс
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, БРИКС
В Белоруссии рассказали, когда начнется перва волна расширения БРИКС
МИД Белоруссии: первая волна расширения БРИКС произойдет на саммите в Казани
ООН, 28 сен - ПРАЙМ. Первая волна расширения БРИКС начнется в ходе саммита объединения в Казани, рассказал агентству РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе завершающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он добавил, что первое расширение организации коснется десятков государств.
"На сегодняшний момент российское председательство как раз-таки формулирует список этих стран, которые будут в первой волне расширения", - сказал Рыженков.
Кроме того, министр уточнил, что Белоруссия ожидает, что ее заявка на вступление в БРИКС будет рассмотрена в самое ближайшее время. По его словам, это объединение представляет собой одно из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства стран.
БРИКС - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
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