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Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы" - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"
Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы" - 28.09.2024, ПРАЙМ
Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя гибель генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы в Бейруте, заявил в социальной сети Х о поддержке... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T16:32+0300
2024-09-28T16:44+0300
политика
реджеп тайип эрдоган
хезболла
лидер
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя гибель генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы в Бейруте, заявил в социальной сети Х о поддержке правительства Ливана.Ранее Армии обороны Израиля распространила заявление о гибели лидера "Хезболлы" в результате удара ЦАХАЛ по штабу движения в Бейруте. Позднее движение подтвердило гибель генерального секретаря.Турецкий лидер заявил, что "израильское правительство становится все более безрассудным" и призвал остановить "попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона"."Исламский мир должен занять более решительную позицию против этих нападений, - написал Эрдоган. - Турция продолжит поддерживать ливанский народ и правительство в эти трудные дни".
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реджеп тайип эрдоган, хезболла, лидер
Политика, Реджеп Тайип Эрдоган, Хезболла, Лидер
16:32 28.09.2024 (обновлено: 16:44 28.09.2024)
 
Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"

Эрдоган: Турция будет поддерживать власти Ливана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя гибель генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы в Бейруте, заявил в социальной сети Х о поддержке правительства Ливана.
Ранее Армии обороны Израиля распространила заявление о гибели лидера "Хезболлы" в результате удара ЦАХАЛ по штабу движения в Бейруте. Позднее движение подтвердило гибель генерального секретаря.
Турецкий лидер заявил, что "израильское правительство становится все более безрассудным" и призвал остановить "попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона".
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы
11:20
"Исламский мир должен занять более решительную позицию против этих нападений, - написал Эрдоган. - Турция продолжит поддерживать ливанский народ и правительство в эти трудные дни".
 
ПолитикаРеджеп Тайип ЭрдоганХезболлаЛидер
 
 
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