https://1prime.ru/20240928/erdogan-851844339.html

Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"

Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы" - 28.09.2024, ПРАЙМ

Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя гибель генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы в Бейруте, заявил в социальной сети Х о поддержке... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T16:32+0300

2024-09-28T16:32+0300

2024-09-28T16:44+0300

политика

реджеп тайип эрдоган

хезболла

лидер

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя гибель генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы в Бейруте, заявил в социальной сети Х о поддержке правительства Ливана.Ранее Армии обороны Израиля распространила заявление о гибели лидера "Хезболлы" в результате удара ЦАХАЛ по штабу движения в Бейруте. Позднее движение подтвердило гибель генерального секретаря.Турецкий лидер заявил, что "израильское правительство становится все более безрассудным" и призвал остановить "попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона"."Исламский мир должен занять более решительную позицию против этих нападений, - написал Эрдоган. - Турция продолжит поддерживать ливанский народ и правительство в эти трудные дни".

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