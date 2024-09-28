https://1prime.ru/20240928/khakery-851840328.html
Россиянам рассказали, как обезопаситься от хакеров при работе на удаленке
Россиянам рассказали, как обезопаситься от хакеров при работе на удаленке - 28.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как обезопаситься от хакеров при работе на удаленке
Работая на удаленке в публичных местах, нужно убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора, и не давать никому стоять за спиной при вводе... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T08:31+0300
2024-09-28T08:31+0300
2024-09-28T08:31+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Работая на удаленке в публичных местах, нужно убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора, и не давать никому стоять за спиной при вводе конфиденциальный информации, это поможет обезопаситься от злоумышленников, рассказал РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов. "При работе из общественных мест стоит убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора. Если это невозможно и пользователь знает об этом заранее, то следует купить специальную пленку, которая затемняет экран и делает невозможным чтение со стороны. При работе с конфиденциальной информацией или вводе пароля следует периодически оглядываться по сторонам - не наблюдает ли кто-то за вами - и не давать никому стоять у себя за спиной", - сообщил Меджидов. Также не стоит подключаться к публичным Wi-Fi и раздавать Wi-Fi на свои устройства с мобильного телефона. Это может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к трафику пользователя, а значит, и к конфиденциальной информации, которую человек отправляет по интернету. Он отметил, что особенно опасно проводить онлайн-платежи, вводить логины и пароли от своих аккаунтов или данные банковских карт. Средства аутентификации для входа в корпоративные системы, такие как токены или карты, всегда следует хранить в защищенном месте или носить с собой, не стоит хранить их вместе с ноутбуком. Если при работе из общественных мест предлагается подключиться к знакомому Wi-Fi-соединению, но при этом требуется дополнительно ввести пароль, то не стоит подключаться. А чтобы обезопасить от взлома домашний роутер, стоит сменить название сети, придумать сложный пароль, уменьшить радиус работы Wi-Fi до зоны квартиры или создать белый список устройств, которые могут подключаться к сети.
https://1prime.ru/20240925/moshenniki-851750358.html
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россия, хакеры, удаленная работа
Мошенничество, РОССИЯ, хакеры, удаленная работа
Россиянам рассказали, как обезопаситься от хакеров при работе на удаленке
Эксперт Меджидов раскрыл, как обезопасить себя от хакеров при работе на удаленке
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Работая на удаленке в публичных местах, нужно убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора, и не давать никому стоять за спиной при вводе конфиденциальный информации, это поможет обезопаситься от злоумышленников, рассказал РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов.
"При работе из общественных мест стоит убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора. Если это невозможно и пользователь знает об этом заранее, то следует купить специальную пленку, которая затемняет экран и делает невозможным чтение со стороны. При работе с конфиденциальной информацией или вводе пароля следует периодически оглядываться по сторонам - не наблюдает ли кто-то за вами - и не давать никому стоять у себя за спиной", - сообщил Меджидов.
Также не стоит подключаться к публичным Wi-Fi и раздавать Wi-Fi на свои устройства с мобильного телефона. Это может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к трафику пользователя, а значит, и к конфиденциальной информации, которую человек отправляет по интернету.
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Он отметил, что особенно опасно проводить онлайн-платежи, вводить логины и пароли от своих аккаунтов или данные банковских карт. Средства аутентификации для входа в корпоративные системы, такие как токены или карты, всегда следует хранить в защищенном месте или носить с собой, не стоит хранить их вместе с ноутбуком.
Если при работе из общественных мест предлагается подключиться к знакомому Wi-Fi-соединению, но при этом требуется дополнительно ввести пароль, то не стоит подключаться.
А чтобы обезопасить от взлома домашний роутер, стоит сменить название сети, придумать сложный пароль, уменьшить радиус работы Wi-Fi до зоны квартиры или создать белый список устройств, которые могут подключаться к сети.