https://1prime.ru/20240928/khakery-851840328.html

Россиянам рассказали, как обезопаситься от хакеров при работе на удаленке

Россиянам рассказали, как обезопаситься от хакеров при работе на удаленке - 28.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как обезопаситься от хакеров при работе на удаленке

Работая на удаленке в публичных местах, нужно убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора, и не давать никому стоять за спиной при вводе... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T08:31+0300

2024-09-28T08:31+0300

2024-09-28T08:31+0300

мошенничество

россия

хакеры

удаленная работа

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Работая на удаленке в публичных местах, нужно убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора, и не давать никому стоять за спиной при вводе конфиденциальный информации, это поможет обезопаситься от злоумышленников, рассказал РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов. "При работе из общественных мест стоит убедиться, что посторонние люди не видят экран монитора. Если это невозможно и пользователь знает об этом заранее, то следует купить специальную пленку, которая затемняет экран и делает невозможным чтение со стороны. При работе с конфиденциальной информацией или вводе пароля следует периодически оглядываться по сторонам - не наблюдает ли кто-то за вами - и не давать никому стоять у себя за спиной", - сообщил Меджидов. Также не стоит подключаться к публичным Wi-Fi и раздавать Wi-Fi на свои устройства с мобильного телефона. Это может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к трафику пользователя, а значит, и к конфиденциальной информации, которую человек отправляет по интернету. Он отметил, что особенно опасно проводить онлайн-платежи, вводить логины и пароли от своих аккаунтов или данные банковских карт. Средства аутентификации для входа в корпоративные системы, такие как токены или карты, всегда следует хранить в защищенном месте или носить с собой, не стоит хранить их вместе с ноутбуком. Если при работе из общественных мест предлагается подключиться к знакомому Wi-Fi-соединению, но при этом требуется дополнительно ввести пароль, то не стоит подключаться. А чтобы обезопасить от взлома домашний роутер, стоит сменить название сети, придумать сложный пароль, уменьшить радиус работы Wi-Fi до зоны квартиры или создать белый список устройств, которые могут подключаться к сети.

https://1prime.ru/20240925/moshenniki-851750358.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, хакеры, удаленная работа