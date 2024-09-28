https://1prime.ru/20240928/khezbolla-851843746.html

"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы

"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ

"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы

При ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла, передает пресс-службы движения. | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T15:16+0300

2024-09-28T15:16+0300

2024-09-28T15:42+0300

происшествия

хезболла

лидер

гибель

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/77/842287754_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_7c2e230f09f74df420ae29908450d4ae.jpg

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. При ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла, передает пресс-службы движения. В заявлении указывается: "Сейид Хасан Насрулла - генеральный секретарь "Хезболлах" присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет".Ранее в Бейруте прогремела серия взрывов. Как заявили в ВС Израиля, был нанесен удар по главному штабу движения "Хезболла", располагавшемуся под жилыми домами в районе Дахия.

https://1prime.ru/20240925/udar-851761879.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хезболла, лидер, гибель