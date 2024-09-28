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"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ
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"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы
"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы
При ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла, передает пресс-службы движения. | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T15:16+0300
2024-09-28T15:42+0300
происшествия
хезболла
лидер
гибель
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. При ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла, передает пресс-службы движения. В заявлении указывается: "Сейид Хасан Насрулла - генеральный секретарь "Хезболлах" присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет".Ранее в Бейруте прогремела серия взрывов. Как заявили в ВС Израиля, был нанесен удар по главному штабу движения "Хезболла", располагавшемуся под жилыми домами в районе Дахия.
https://1prime.ru/20240925/udar-851761879.html
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хезболла, лидер, гибель
Происшествия, Хезболла, Лидер, гибель
15:16 28.09.2024 (обновлено: 15:42 28.09.2024)
 
"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы

"Хезболла" подтвердила гибель генерального секретаря движения Хасана Насруллы

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. При ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла, передает пресс-службы движения.
В заявлении указывается: "Сейид Хасан Насрулла - генеральный секретарь "Хезболлах" присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет".
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Движение "Хезболла" заявило о ракетном ударе по командному пункту "Моссад"
25 сентября, 09:07
Ранее в Бейруте прогремела серия взрывов. Как заявили в ВС Израиля, был нанесен удар по главному штабу движения "Хезболла", располагавшемуся под жилыми домами в районе Дахия.
 
ПроисшествияХезболлаЛидергибель
 
 
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