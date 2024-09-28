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"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы
"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы
При ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла, передает пресс-службы движения. | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T15:16+0300
2024-09-28T15:16+0300
2024-09-28T15:42+0300
происшествия
хезболла
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. При ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла, передает пресс-службы движения. В заявлении указывается: "Сейид Хасан Насрулла - генеральный секретарь "Хезболлах" присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет".Ранее в Бейруте прогремела серия взрывов. Как заявили в ВС Израиля, был нанесен удар по главному штабу движения "Хезболла", располагавшемуся под жилыми домами в районе Дахия.
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Происшествия, Хезболла, Лидер, гибель
"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы
"Хезболла" подтвердила гибель генерального секретаря движения Хасана Насруллы
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. При ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла, передает пресс-службы движения.
В заявлении указывается: "Сейид Хасан Насрулла - генеральный секретарь "Хезболлах" присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет".
Движение "Хезболла" заявило о ракетном ударе по командному пункту "Моссад"
Ранее в Бейруте прогремела серия взрывов. Как заявили в ВС Израиля, был нанесен удар по главному штабу движения "Хезболла", располагавшемуся под жилыми домами в районе Дахия.