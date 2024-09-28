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Лавров заявил о возможности диалога России с Западом
Лавров заявил о возможности диалога России с Западом - 28.09.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил о возможности диалога России с Западом
Российская Федерация не отгораживается от диалога с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T19:42+0300
2024-09-28T19:42+0300
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политика
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Российская Федерация не отгораживается от диалога с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН."Мы не огораживаемся от диалога с Западом", - сказал он.При этом глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Российская Федерация выдвинула инициативу по созданию инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Этой теме, по словам Лаврова, будет посвящена международная конференция в Минске, открытие которой намечено на 31 октября.Вместе с тем он выразил уверенность, что сегодня еще не поздно "вдохнуть новую жизнь в ООН". Но сделать это, по его словам, можно не с помощью саммитов и деклараций, которые оторваны от реальности, а "через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств"."Секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов", - отметил министр иностранных дел России.
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сергей лавров, оон, запад
Политика, Сергей Лавров, ООН, ЗАПАД
Лавров заявил о возможности диалога России с Западом
Глава МИД РФ Лавров: Россия не отгораживается от диалога с Западом
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Российская Федерация не отгораживается от диалога с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.
"Мы не огораживаемся от диалога с Западом", - сказал он.
При этом глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Российская Федерация выдвинула инициативу по созданию инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Этой теме, по словам Лаврова, будет посвящена международная конференция в Минске, открытие которой намечено на 31 октября.
Вместе с тем он выразил уверенность, что сегодня еще не поздно "вдохнуть новую жизнь в ООН". Но сделать это, по его словам, можно не с помощью саммитов и деклараций, которые оторваны от реальности, а "через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств".
Лавров и Гутерреш на провели встречу на полях Генассамблеи ООН
"Секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов", - отметил министр иностранных дел России.