https://1prime.ru/20240928/lavrov-851845346.html

Лавров заявил о возможности диалога России с Западом

Лавров заявил о возможности диалога России с Западом - 28.09.2024, ПРАЙМ

Лавров заявил о возможности диалога России с Западом

Российская Федерация не отгораживается от диалога с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T19:42+0300

2024-09-28T19:42+0300

2024-09-28T19:50+0300

политика

сергей лавров

оон

запад

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Российская Федерация не отгораживается от диалога с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН."Мы не огораживаемся от диалога с Западом", - сказал он.При этом глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Российская Федерация выдвинула инициативу по созданию инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Этой теме, по словам Лаврова, будет посвящена международная конференция в Минске, открытие которой намечено на 31 октября.Вместе с тем он выразил уверенность, что сегодня еще не поздно "вдохнуть новую жизнь в ООН". Но сделать это, по его словам, можно не с помощью саммитов и деклараций, которые оторваны от реальности, а "через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств"."Секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов", - отметил министр иностранных дел России.

https://1prime.ru/20240927/lavrov-851818841.html

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сергей лавров, оон, запад