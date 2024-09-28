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МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы
МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ
МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы
Россия осуждает убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении МИД РФ,... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T18:10+0300
2024-09-28T18:10+0300
2024-09-28T18:16+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия осуждает убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства. Ранее "Хезболла" подтвердила гибель своего лидера при ударе ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута. "Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.При этом российские дипломаты подчеркнули, что на Израиль "ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", и призвали израильские власти "к незамедлительному прекращению боевых действий". В заявлении подчеркивается, что прекращение огня "позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования".
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МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы
МИД РФ: Россия осуждает убийство Насруллы и призывает Израиль прекратить огонь
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия осуждает убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.
Ранее "Хезболла" подтвердила гибель своего лидера при ударе ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута.
"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
При этом российские дипломаты подчеркнули, что на Израиль "ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", и призвали израильские власти "к незамедлительному прекращению боевых действий".
Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"
В заявлении подчеркивается, что прекращение огня "позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования".