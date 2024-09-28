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МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ
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МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы
МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ
МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы
Россия осуждает убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении МИД РФ,... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T18:10+0300
2024-09-28T18:16+0300
происшествия
хезболла
лидер
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия осуждает убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства. Ранее "Хезболла" подтвердила гибель своего лидера при ударе ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута. "Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.При этом российские дипломаты подчеркнули, что на Израиль "ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", и призвали израильские власти "к незамедлительному прекращению боевых действий". В заявлении подчеркивается, что прекращение огня "позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования".
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хезболла, лидер
Происшествия, Хезболла, Лидер
18:10 28.09.2024 (обновлено: 18:16 28.09.2024)
 
МИД России сделал заявление в связи с гибелью Насруллы

МИД РФ: Россия осуждает убийство Насруллы и призывает Израиль прекратить огонь

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%Здание министерства иностранных дел РФ
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия осуждает убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы и призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.
Ранее "Хезболла" подтвердила гибель своего лидера при ударе ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута.
"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
При этом российские дипломаты подчеркнули, что на Израиль "ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", и призвали израильские власти "к незамедлительному прекращению боевых действий".
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
Эрдоган отреагировал на гибель лидера "Хезболлы"
16:32
В заявлении подчеркивается, что прекращение огня "позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования".
 
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