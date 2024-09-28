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Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы

Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ

Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы

Генсек шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ликвидирован в результате авиационного удара по штабу организации в ливанской столице Бейруте, утверждается | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T11:20+0300

2024-09-28T11:20+0300

2024-09-28T11:20+0300

израиль

ливан

хезболла

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - ПРАЙМ. Генсек шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ликвидирован в результате авиационного удара по штабу организации в ливанской столице Бейруте, утверждается в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Вчера (пятница) ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболлах"", - говорится в официальном пресс-релизе.Также сообщается об уничтожении Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлах", и других командиров движения.

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израиль, ливан, хезболла