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Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы - 28.09.2024, ПРАЙМ
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы
Генсек шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ликвидирован в результате авиационного удара по штабу организации в ливанской столице Бейруте, утверждается | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T11:20+0300
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израиль
ливан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - ПРАЙМ. Генсек шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ликвидирован в результате авиационного удара по штабу организации в ливанской столице Бейруте, утверждается в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Вчера (пятница) ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболлах"", - говорится в официальном пресс-релизе.Также сообщается об уничтожении Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлах", и других командиров движения.
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израиль, ливан, хезболла
ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, Хезболла
11:20 28.09.2024
 
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлах" Насруллы

Армия Израиля официально заявила о ликвидации лидер "Хезболлах" Хасана Насруллы

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - ПРАЙМ. Генсек шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ликвидирован в результате авиационного удара по штабу организации в ливанской столице Бейруте, утверждается в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Вчера (пятница) ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболлах"", - говорится в официальном пресс-релизе.
Также сообщается об уничтожении Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлах", и других командиров движения.
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ИЗРАИЛЬЛИВАНХезболла
 
 
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