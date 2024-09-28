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New York Times рассказала, как Израиль выслеживал лидера "Хезболлы"

New York Times рассказала, как Израиль выслеживал лидера "Хезболлы" - 28.09.2024, ПРАЙМ

New York Times рассказала, как Израиль выслеживал лидера "Хезболлы"

Израильские власти знали о местонахождении лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы за несколько месяцев до нанесения авиаудара. Об этом рассказывает газета New York... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T17:47+0300

2024-09-28T17:47+0300

2024-09-28T17:47+0300

происшествия

хезболла

лидер

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Израильские власти знали о местонахождении лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы за несколько месяцев до нанесения авиаудара. Об этом рассказывает газета New York Times, ссылаясь на данные трех неназываемых военных чиновников Израиля.Ранее ливанское шиитское движение "Хезболла" подтвердило гибель своего лидера при ударе ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута.По данным New York Times, у властей Израиля была информация о местонахождении Насруллы на протяжении нескольких месяцев, а "решили нанести по нему удар на прошлой неделе, поскольку считали, что у них было мало времени, прежде чем лидер "Хезболлы" перейдет в другое место".Также издание предположило, что преемником Насруллы на посту генерального секретаря "Хезболлы" может стать его двоюродный брат Хашем Сафиеддин - один из немногих выживших после израильского удара высокопоставленных лидеров движения. При этом в статье отмечается, что Сафиеддин - ключевая фигура в политической и социальной работе "Хезболлы".

https://1prime.ru/20240928/erdogan-851844339.html

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