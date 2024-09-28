https://1prime.ru/20240928/nato-851843331.html
В НАТО назвали роковую ошибку Зеленского
В НАТО назвали роковую ошибку Зеленского - 28.09.2024, ПРАЙМ
В НАТО назвали роковую ошибку Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский своей поездкой в Соединенные Штаты настроил против себя половину государства. Такое мнение высказал экс-начальник штаба... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T13:49+0300
2024-09-28T13:49+0300
2024-09-28T13:49+0300
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский своей поездкой в Соединенные Штаты настроил против себя половину государства. Такое мнение высказал экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью YouTube-каналу "Лана Тут".Он добавил, что визит Зеленского в США был воспринят представителями республиканского крыла в качестве вмешательства в президентские выборы."Вы добились, молодцы, я вас поздравляю. Теперь большая половина американцев <…> разозлилась на вас", — отметил он.В то же время, офицер упомянул письмо спикера палаты представителей Майк Джонсона с требованием к Зеленскому снять с поста украинского посла в США за организацию его визита. По словам офицера, американский политик не склонен к ярким аффективным реакциям, но это письмо явно передавало его злость.Табах уточнил, что глава киевского режима своим поступком занял сторону демократов, за что и получил соответствующую реакцию от республиканцев.Ранее Владимир Зеленский совершил рабочий визит США, в ходе которого он встретился с действующим американским президентом Джо Байденом и в очередной раз потребовал у него разрешить ВСУ использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом не объявил об изменении своей позиции.27 сентября Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты, представителем Республиканской партии Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.
https://1prime.ru/20240927/nato-851835383.html
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украина, нато, владимир зеленский, сша
УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский, США
В НАТО назвали роковую ошибку Зеленского
Табах: Зеленский настроил против Украины половину США, поехав в Пенсильванию
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский своей поездкой в Соединенные Штаты настроил против себя половину государства. Такое мнение высказал экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью YouTube-каналу "Лана Тут".
Он добавил, что визит Зеленского в США был воспринят представителями республиканского крыла в качестве вмешательства в президентские выборы.
"Вы добились, молодцы, я вас поздравляю. Теперь большая половина американцев <…> разозлилась на вас", — отметил он.
В то же время, офицер упомянул письмо спикера палаты представителей Майк Джонсона с требованием к Зеленскому снять с поста украинского посла в США за организацию его визита. По словам офицера, американский политик не склонен к ярким аффективным реакциям, но это письмо явно передавало его злость.
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Табах уточнил, что глава киевского режима своим поступком занял сторону демократов, за что и получил соответствующую реакцию от республиканцев.
Ранее Владимир Зеленский совершил рабочий визит США, в ходе которого он встретился с действующим американским президентом Джо Байденом и в очередной раз потребовал у него разрешить ВСУ использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом не объявил об изменении своей позиции.
27 сентября Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты, представителем Республиканской партии Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.