https://1prime.ru/20240928/oon-851846293.html

"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии

"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии - 28.09.2024, ПРАЙМ

"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его предложение исключить Российскую... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T21:48+0300

2024-09-28T21:48+0300

2024-09-28T21:52+0300

политика

сергей лавров

сб оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его предложение исключить Российскую Федерацию из Совбеза ООН.Ранее, размышляя о реформировании СБ ООН в беседе с информагентством Reuters, Стубб заявил, что каждый член Совета безопасности, который ведет якобы "незаконную войну", каковой была названа СВО, должен быть лишен своего места в Совбезе. "Горячие финские парни - особый народ, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как следует относиться к предложению финского президента. - <...> Он хочет быть больше украинцем, чем украинцы. Я знаю, что киевские представители постоянно долдонят о нелегитимности Российской Федерации (как члена Совбез - прим. ред.), поскольку в уставе (ООН - прим. ред.) записано "Союз Советских Социалистических Республик".

https://1prime.ru/20240927/shtab-851826466.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, сб оон