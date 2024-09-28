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"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии
"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его предложение исключить Российскую... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T21:48+0300
2024-09-28T21:48+0300
2024-09-28T21:52+0300
политика
сергей лавров
сб оон
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его предложение исключить Российскую Федерацию из Совбеза ООН.Ранее, размышляя о реформировании СБ ООН в беседе с информагентством Reuters, Стубб заявил, что каждый член Совета безопасности, который ведет якобы "незаконную войну", каковой была названа СВО, должен быть лишен своего места в Совбезе. "Горячие финские парни - особый народ, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как следует относиться к предложению финского президента. - <...> Он хочет быть больше украинцем, чем украинцы. Я знаю, что киевские представители постоянно долдонят о нелегитимности Российской Федерации (как члена Совбез - прим. ред.), поскольку в уставе (ООН - прим. ред.) записано "Союз Советских Социалистических Республик".
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сергей лавров, сб оон
Политика, Сергей Лавров, СБ ООН
"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии
Лавров ответил на предложение президента Финляндии исключить Россию из СБ ООН
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его предложение исключить Российскую Федерацию из Совбеза ООН.
Ранее, размышляя о реформировании СБ ООН в беседе с информагентством Reuters, Стубб заявил, что каждый член Совета безопасности, который ведет якобы "незаконную войну", каковой была названа СВО, должен быть лишен своего места в Совбезе.
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
"Горячие финские парни - особый народ, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как следует относиться к предложению финского президента. - <...> Он хочет быть больше украинцем, чем украинцы. Я знаю, что киевские представители постоянно долдонят о нелегитимности Российской Федерации (как члена Совбез - прим. ред.), поскольку в уставе (ООН - прим. ред.) записано "Союз Советских Социалистических Республик".