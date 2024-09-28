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"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии - 28.09.2024, ПРАЙМ
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"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии
"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его предложение исключить Российскую... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T21:48+0300
2024-09-28T21:52+0300
политика
сергей лавров
сб оон
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его предложение исключить Российскую Федерацию из Совбеза ООН.Ранее, размышляя о реформировании СБ ООН в беседе с информагентством Reuters, Стубб заявил, что каждый член Совета безопасности, который ведет якобы "незаконную войну", каковой была названа СВО, должен быть лишен своего места в Совбезе. "Горячие финские парни - особый народ, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как следует относиться к предложению финского президента. - &lt;...&gt; Он хочет быть больше украинцем, чем украинцы. Я знаю, что киевские представители постоянно долдонят о нелегитимности Российской Федерации (как члена Совбез - прим. ред.), поскольку в уставе (ООН - прим. ред.) записано "Союз Советских Социалистических Республик".
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сергей лавров, сб оон
Политика, Сергей Лавров, СБ ООН
21:48 28.09.2024 (обновлено: 21:52 28.09.2024)
 
"Горячие финские парни". Лавров ответил на предложение президента Финляндии

Лавров ответил на предложение президента Финляндии исключить Россию из СБ ООН

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем, комментируя его предложение исключить Российскую Федерацию из Совбеза ООН.
Ранее, размышляя о реформировании СБ ООН в беседе с информагентством Reuters, Стубб заявил, что каждый член Совета безопасности, который ведет якобы "незаконную войну", каковой была названа СВО, должен быть лишен своего места в Совбезе.
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Вчера, 12:41
"Горячие финские парни - особый народ, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как следует относиться к предложению финского президента. - <...> Он хочет быть больше украинцем, чем украинцы. Я знаю, что киевские представители постоянно долдонят о нелегитимности Российской Федерации (как члена Совбез - прим. ред.), поскольку в уставе (ООН - прим. ред.) записано "Союз Советских Социалистических Республик".
 
ПолитикаСергей ЛавровСБ ООН
 
 
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