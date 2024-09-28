https://1prime.ru/20240928/peskov-851844054.html

Песков прокомментировал корректировку российской "ядерной доктрины"

Песков прокомментировал корректировку российской "ядерной доктрины" - 28.09.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал корректировку российской "ядерной доктрины"

Корректировка российской "ядерной доктрины" является симметричным ответом на позицию противников России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T15:36+0300

2024-09-28T15:36+0300

2024-09-28T15:36+0300

россия

дмитрий песков

ядерная программа

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Корректировка российской "ядерной доктрины" является симметричным ответом на позицию противников России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Официальное заявление - есть официальное заявление. Тем более, когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне. И, конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави или наших партнеров или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.Таким образом пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, как повлияли высказывания Берлина, Вашингтона и других западных противников о якобы подготовке Россией развязывания войны против Запада.Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать государственную политику в сфере ядерного сдерживания к текущим реалиям. По его словам, было предложено внести некоторые уточнения в части определений условий применения государством ядерного оружия.

https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html

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россия, дмитрий песков, ядерная программа