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Песков прокомментировал корректировку российской "ядерной доктрины" - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал корректировку российской "ядерной доктрины"
Песков прокомментировал корректировку российской "ядерной доктрины" - 28.09.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал корректировку российской "ядерной доктрины"
Корректировка российской "ядерной доктрины" является симметричным ответом на позицию противников России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T15:36+0300
2024-09-28T15:36+0300
россия
дмитрий песков
ядерная программа
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Корректировка российской "ядерной доктрины" является симметричным ответом на позицию противников России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Официальное заявление - есть официальное заявление. Тем более, когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне. И, конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави или наших партнеров или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.Таким образом пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, как повлияли высказывания Берлина, Вашингтона и других западных противников о якобы подготовке Россией развязывания войны против Запада.Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать государственную политику в сфере ядерного сдерживания к текущим реалиям. По его словам, было предложено внести некоторые уточнения в части определений условий применения государством ядерного оружия.
https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html
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россия, дмитрий песков, ядерная программа
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ядерная программа
15:36 28.09.2024
 
Песков прокомментировал корректировку российской "ядерной доктрины"

Песков назвал изменение ядерной политики зеркальным ответом на позицию недругов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Корректировка российской "ядерной доктрины" является симметричным ответом на позицию противников России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Официальное заявление - есть официальное заявление. Тем более, когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне. И, конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави или наших партнеров или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.
Таким образом пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, как повлияли высказывания Берлина, Вашингтона и других западных противников о якобы подготовке Россией развязывания войны против Запада.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать государственную политику в сфере ядерного сдерживания к текущим реалиям. По его словам, было предложено внести некоторые уточнения в части определений условий применения государством ядерного оружия.
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям
25 сентября, 20:09
 
РОССИЯДмитрий Песковядерная программа
 
 
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