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"На разных языках". Пушков прокомментировал встречу Зеленского и Трампа
"На разных языках". Пушков прокомментировал встречу Зеленского и Трампа - 28.09.2024, ПРАЙМ
"На разных языках". Пушков прокомментировал встречу Зеленского и Трампа
Переговоры экс-главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировали то, что между ними нет понимания по разрешению... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T12:52+0300
2024-09-28T12:52+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Переговоры экс-главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировали то, что между ними нет понимания по разрешению украинского конфликта. Такую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков. "После долгих колебаний Трамп все же дал добро на встречу с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам. Трамп принял Зеленского в своей Башне Трампа - Trump Tower в Нью-Йорке. Однако взаимопонимания между ним и Зеленским нет и не появилось", - написал политик в своем Telegram-канале. Кроме того, Пушков упомянул, что после переговоров с Зеленским Трамп сказал, что "узнал многое", но в то же время свое убеждение в том, что конфликт пора заканчивать, не поменял. По словам сенатора, оба политика явно говорят на разных языках.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, алексей пушков, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, Дональд Трамп
"На разных языках". Пушков прокомментировал встречу Зеленского и Трампа
Пушков: Трамп и Зеленский говорят на разных языках
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Переговоры экс-главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировали то, что между ними нет понимания по разрешению украинского конфликта. Такую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков.
"После долгих колебаний Трамп все же дал добро на встречу с Зеленским, чтобы не отдать тему Украины полностью демократам. Трамп принял Зеленского в своей Башне Трампа - Trump Tower в Нью-Йорке. Однако взаимопонимания между ним и Зеленским нет и не появилось", - написал политик в своем Telegram-канале
.
Кроме того, Пушков упомянул, что после переговоров с Зеленским Трамп сказал, что "узнал многое", но в то же время свое убеждение в том, что конфликт пора заканчивать, не поменял. По словам сенатора, оба политика явно говорят на разных языках.
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом