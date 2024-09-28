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Волатильность курса юаня на Мосбирже в начале октября вырастет

Волатильность курса юаня на Мосбирже в начале октября вырастет - 28.09.2024, ПРАЙМ

Волатильность курса юаня на Мосбирже в начале октября вырастет

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на прошлой рабочей неделе так и не смог свернуть с трека на ослабление, которое даже ускорилось во второй... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T09:40+0300

2024-09-28T09:40+0300

2024-09-28T09:40+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на прошлой рабочей неделе так и не смог свернуть с трека на ослабление, которое даже ускорилось во второй половине недели. В итоге, юань, все же остался выше психологического уровня 13 рублей и даже обновил максимум с октября 2023 года, достигнув отметки 13,29 рубля. Недельный диапазон колебаний курса составил 13,04-13,29 рубля. Рост юаня длится уже пять недель.При этом на неделе рост валюты КНР к рублю отмечался четыре сессии против одной - снижения.Основным поводом для роста валюты КНР к рублю стало ее укрепление на форексе, в частности, к доллару. Между тем, налоговый период сентября не помог: видимо, экспортеры не нарастили продажу валюты внутри российского контура.При этом юаневая ликвидность на рынке нормализовалась: индикатор денежного рынка на Московской бирже RUSFARCNY составлял 12,95-13,54% годовых. Во многом это может быть связано с недавним повышением Центробанком РФ ставок по СВОП, что ограничило спрос на юани. Так, регулятор установил по операциям валютный своп (по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой) ставку в размере O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), плюс 12 процентных пунктов. Ранее надбавка составляла 5,5 процентного пункта.В итоге, в целом за неделю курс юаня на Мосбирже вырос на 16 копеек до 13,28 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 13 копеек до 92,71 рубля, евро – на 9 копеек, до 103,47 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе упала за неделю от 7,05 до 7,01 юаня – минимума с мая прошлого года. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 6,981 юаня, то есть с дисконтом в 0,4% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 6,6 тысячи против 6,92 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ИСКАЛ ПОДДЕРЖКУРубль начал рабочую неделю стабилизацией против юаня: валюта КНР, хоть и обновила максимум почти за год – около 13,27 рубля, но быстро остыла и торговалась спокойно, немного подрастая.От ЦБ РФ поступали сигналы, поддерживающие курс рубля. В опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки на недавнем заседании совета директоров Банка России было указано, что ужесточение денежно-кредитной политики в России в последние месяцы не в полной мере отразилось на динамике цен, а жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше.Вместе с тем, там же было указано, что сберегательная активность населения РФ в рублях остается высокой, однако ее дальнейшего роста пока не происходит. Высокие темпы роста доходов позволяют гражданам одновременно наращивать сбережения и увеличивать потребление.При этом в пользу рубля говорили и сигналы о девалютизации. Зампред ЦБ РФ Ольга Полякова заявила, что регулятор рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу начиная с 2026 года. Это целенаправленная работа по девалютизации, подчеркнула она.Тем не менее, рубль оставался под давлением, но, видимо, в купе с налоговым периодом сигналы от ЦБ все же сдерживали его ослабление.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в активизировавшемся ослаблении к юаню и обновлении минимумов почти за год. Поводом для этого была напряженная геополитическая обстановка. Дешевевшая во второй половине лета нефть, доходы от продажи которой сейчас выходят на рынок, также стала причиной давления на рубль.В то же время, фундаментальный фон остается позитивным. В частности, стало известно, что дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году планируется на уровне 0,5% ВВП, в 2026 - 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1%. Доходы бюджета РФ в 2025 году вырастут на 12% - до 40,3 триллиона рублей, расходы составят почти 41,5 триллиона рублей, оценили в Минфине.Глава Банка России Эльвира Набиуллина РФ не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Ее повышение в последнее время постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, добавила она.Тем не менее, рубль, скорее всего, останется под давлением, а волатильность курса в начале октября может возрасти. Это будет вызвано выходными в Китае с 1 по 7 число месяца, а также приближением 12 октября - срока окончании лицензии США на завершение операций с Мосбиржей и НКЦ.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, юань, курсы валют