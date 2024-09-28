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Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Севпотоках", заявил МИД

Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Севпотоках", заявил МИД - 28.09.2024, ПРАЙМ

Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Севпотоках", заявил МИД

Западные государства не заинтересованы в эффективном расследовании взрывов на "Северных потоках", заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T09:07+0300

2024-09-28T09:07+0300

2024-09-28T09:07+0300

происшествия

россия

северные потоки

мария захарова

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Западные государства не заинтересованы в эффективном расследовании взрывов на "Северных потоках", заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.К тому же она отметила, что Запад отклонил все запросы о содействии, которые посылала Москва. По ее словам, запросы отклонялись "под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин"."Такое поведение, безусловно, противоречит международно-правовым обязательствам данных государств", - отметила Захарова.Российский политик подчеркнула, что Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата, а Швеция даже не пыталась вести расследование терактов. В то же время она напомнила, что ранее Соединенные Штаты и их союзники отказались поддержать представленный Россией в марте прошлого года проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предполагал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. Впоследствии же в октябре 2023 года Вашингтон и страны Запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме, добавила она.

https://1prime.ru/20240926/uscherb-851816968.html

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россия, северные потоки, мария захарова