https://1prime.ru/20240928/sevpotoki-851840535.html
Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Севпотоках", заявил МИД
Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Севпотоках", заявил МИД - 28.09.2024, ПРАЙМ
Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Севпотоках", заявил МИД
Западные государства не заинтересованы в эффективном расследовании взрывов на "Северных потоках", заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T09:07+0300
2024-09-28T09:07+0300
2024-09-28T09:07+0300
происшествия
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северные потоки
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Западные государства не заинтересованы в эффективном расследовании взрывов на "Северных потоках", заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.К тому же она отметила, что Запад отклонил все запросы о содействии, которые посылала Москва. По ее словам, запросы отклонялись "под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин"."Такое поведение, безусловно, противоречит международно-правовым обязательствам данных государств", - отметила Захарова.Российский политик подчеркнула, что Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата, а Швеция даже не пыталась вести расследование терактов. В то же время она напомнила, что ранее Соединенные Штаты и их союзники отказались поддержать представленный Россией в марте прошлого года проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предполагал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. Впоследствии же в октябре 2023 года Вашингтон и страны Запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме, добавила она.
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россия, северные потоки, мария захарова
Происшествия, РОССИЯ, Северные потоки, Мария Захарова
Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Севпотоках", заявил МИД
Захарова: Запад не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках"
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Западные государства не заинтересованы в эффективном расследовании взрывов на "Северных потоках", заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
К тому же она отметила, что Запад отклонил все запросы о содействии, которые посылала Москва. По ее словам, запросы отклонялись "под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин".
"Такое поведение, безусловно, противоречит международно-правовым обязательствам данных государств", - отметила Захарова.
Российский политик подчеркнула, что Германия до сих пор так и не представила мировому сообществу ни одного позитивного результата, а Швеция даже не пыталась вести расследование терактов.
В то же время она напомнила, что ранее Соединенные Штаты и их союзники отказались поддержать представленный Россией в марте прошлого года проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предполагал проведение независимого международного расследования под эгидой Всемирной организации. Впоследствии же в октябре 2023 года Вашингтон и страны Запада "торпедировали" российский проект заявления Председателя СБ ООН по этой теме, добавила она.
В Германии призвали обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"