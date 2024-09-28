https://1prime.ru/20240928/sevpotoki-851841044.html
РФ может предъявить претензии по "Севпотокам" другим странам, заявил МИД
РФ может предъявить претензии по "Севпотокам" другим странам, заявил МИД - 28.09.2024, ПРАЙМ
РФ может предъявить претензии по "Севпотокам" другим странам, заявил МИД
Россия может на официальном уровне предъявить претензии по теракту на "Северных потоках" другим странам, предупредила пресс-секретарь российского Министерства... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T09:25+0300
2024-09-28T09:25+0300
2024-09-28T09:25+0300
происшествия
россия
северные потоки
мария захарова
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия может на официальном уровне предъявить претензии по теракту на "Северных потоках" другим странам, предупредила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.На данный момент Москва на официальном уровне предъявила претензии к Берлину, Копенгагену, Стокгольму и Берну. Претензии основаны на нескольких конвенциях по терроризму."Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года", — сказала Захарова. К тому же политик добавила, что Россия может обратиться в Международный суд ООН по делу о терактах на трубопроводах, если вопрос с досудебными претензиями не будет решен. По ее словам, Москва намерена добиваться установления и привлечения к ответственности всех исполнителей терактов.
https://1prime.ru/20240925/zakharova-851778412.html
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россия, северные потоки, мария захарова
Происшествия, РОССИЯ, Северные потоки, Мария Захарова
РФ может предъявить претензии по "Севпотокам" другим странам, заявил МИД
Захарова: РФ может предъявить претензии по теракту на "Севпотоках" новым странам
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия может на официальном уровне предъявить претензии по теракту на "Северных потоках" другим странам, предупредила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
На данный момент Москва на официальном уровне предъявила претензии к Берлину, Копенгагену, Стокгольму и Берну. Претензии основаны на нескольких конвенциях по терроризму.
"Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года", — сказала Захарова.
К тому же политик добавила, что Россия может обратиться в Международный суд ООН по делу о терактах на трубопроводах, если вопрос с досудебными претензиями не будет решен. По ее словам, Москва намерена добиваться установления и привлечения к ответственности всех исполнителей терактов.
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова