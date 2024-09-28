https://1prime.ru/20240928/sevpotoki-851841044.html

РФ может предъявить претензии по "Севпотокам" другим странам, заявил МИД

РФ может предъявить претензии по "Севпотокам" другим странам, заявил МИД - 28.09.2024, ПРАЙМ

РФ может предъявить претензии по "Севпотокам" другим странам, заявил МИД

Россия может на официальном уровне предъявить претензии по теракту на "Северных потоках" другим странам, предупредила пресс-секретарь российского Министерства... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T09:25+0300

2024-09-28T09:25+0300

2024-09-28T09:25+0300

происшествия

россия

северные потоки

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия может на официальном уровне предъявить претензии по теракту на "Северных потоках" другим странам, предупредила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.На данный момент Москва на официальном уровне предъявила претензии к Берлину, Копенгагену, Стокгольму и Берну. Претензии основаны на нескольких конвенциях по терроризму."Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года", — сказала Захарова. К тому же политик добавила, что Россия может обратиться в Международный суд ООН по делу о терактах на трубопроводах, если вопрос с досудебными претензиями не будет решен. По ее словам, Москва намерена добиваться установления и привлечения к ответственности всех исполнителей терактов.

https://1prime.ru/20240925/zakharova-851778412.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, северные потоки, мария захарова