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Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине
Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине - 28.09.2024, ПРАЙМ
Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине
Швейцария поддерживает мирную инициативу КНР и Бразилии по Украине. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций швейцарского министерства иностранных дел Николя... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T21:59+0300
2024-09-28T21:59+0300
2024-09-28T22:00+0300
политика
конфликт
урегулирование
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Швейцария поддерживает мирную инициативу КНР и Бразилии по Украине. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций швейцарского министерства иностранных дел Николя Бидо. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию кризиса на Украине. По словам Бидо, инициатива Китая и Бразилии была модифицирована "с учетом ценностей ООН", поэтому Швейцария поддерживает ее."Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира", - заявил представитель МИД Швейцарии.
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конфликт, урегулирование
Политика, конфликт, урегулирование
Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине
МИД: Швейцария поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Швейцария поддерживает мирную инициативу КНР и Бразилии по Украине. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций швейцарского министерства иностранных дел Николя Бидо.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию кризиса на Украине.
По словам Бидо, инициатива Китая и Бразилии была модифицирована "с учетом ценностей ООН", поэтому Швейцария поддерживает ее.
"Это триумф". В Швейцарии раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу
"Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира", - заявил представитель МИД Швейцарии.