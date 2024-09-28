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Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине
Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине - 28.09.2024, ПРАЙМ
Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине
Швейцария поддерживает мирную инициативу КНР и Бразилии по Украине. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций швейцарского министерства иностранных дел Николя... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T21:59+0300
2024-09-28T22:00+0300
политика
конфликт
урегулирование
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Швейцария поддерживает мирную инициативу КНР и Бразилии по Украине. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций швейцарского министерства иностранных дел Николя Бидо. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию кризиса на Украине. По словам Бидо, инициатива Китая и Бразилии была модифицирована "с учетом ценностей ООН", поэтому Швейцария поддерживает ее."Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира", - заявил представитель МИД Швейцарии.
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конфликт, урегулирование
Политика, конфликт, урегулирование
21:59 28.09.2024 (обновлено: 22:00 28.09.2024)
 
Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

МИД: Швейцария поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© fotolia.com / Mikael Lever
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Швейцария поддерживает мирную инициативу КНР и Бразилии по Украине. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций швейцарского министерства иностранных дел Николя Бидо.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию кризиса на Украине.
По словам Бидо, инициатива Китая и Бразилии была модифицирована "с учетом ценностей ООН", поэтому Швейцария поддерживает ее.
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"Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира", - заявил представитель МИД Швейцарии.
 
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