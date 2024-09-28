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Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине - 28.09.2024, ПРАЙМ

Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Швейцария поддерживает мирную инициативу КНР и Бразилии по Украине. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций швейцарского министерства иностранных дел Николя... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T21:59+0300

2024-09-28T21:59+0300

2024-09-28T22:00+0300

политика

конфликт

урегулирование

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Швейцария поддерживает мирную инициативу КНР и Бразилии по Украине. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций швейцарского министерства иностранных дел Николя Бидо. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию кризиса на Украине. По словам Бидо, инициатива Китая и Бразилии была модифицирована "с учетом ценностей ООН", поэтому Швейцария поддерживает ее."Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира", - заявил представитель МИД Швейцарии.

https://1prime.ru/20240904/putin-851323591.html

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конфликт, урегулирование