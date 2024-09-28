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"Одна из лучших". В Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте - 28.09.2024, ПРАЙМ
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"Одна из лучших". В Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте
"Одна из лучших". В Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Одна из лучших". В Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте
Противовоздушная оборона РФ – дна из лучших в мире и создает проблемы для применения истребителей F-16, которые были переданы Украине. Об этом в эфире... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T23:45+0300
2024-09-28T23:45+0300
вооружения
f-16
пво
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Противовоздушная оборона РФ – дна из лучших в мире и создает проблемы для применения истребителей F-16, которые были переданы Украине. Об этом в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сообщил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.Он отметил, что "система ПВО Российской Федерации &lt;…&gt; одна из самых лучших в мире".По словам Старикова, российские системы ПВО С-300, С-350, С-400, С-500 "действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной".В связи с этим истребители F-16 вынуждены летать на низкой высоте, в связи с чем, по словам полковника в отставке, они, например, не имеют возможности эффективно применять дальнобойные бомбы.
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f-16, пво, экспертное мнение
Вооружения, F-16, ПВО, экспертное мнение
23:45 28.09.2024
 
"Одна из лучших". В Киеве рассказали о серьезной проблеме на фронте

Экс-офицер СБУ Стариков: российская система ПВО – одна из лучших в мире

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Противовоздушная оборона РФ – дна из лучших в мире и создает проблемы для применения истребителей F-16, которые были переданы Украине. Об этом в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сообщил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
Он отметил, что "система ПВО Российской Федерации <…> одна из самых лучших в мире".
По словам Старикова, российские системы ПВО С-300, С-350, С-400, С-500 "действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной".
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В связи с этим истребители F-16 вынуждены летать на низкой высоте, в связи с чем, по словам полковника в отставке, они, например, не имеют возможности эффективно применять дальнобойные бомбы.
 
ВооруженияF-16ПВОэкспертное мнение
 
 
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