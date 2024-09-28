https://1prime.ru/20240928/syrskiy-851845062.html

"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского

"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского - 28.09.2024, ПРАЙМ

"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского

Депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* потребовала, чтобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T18:46+0300

2024-09-28T18:46+0300

2024-09-28T19:34+0300

политика

верховная рада

александр сырский

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* потребовала, чтобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснился в связи со слухами, что он прячется на своей даче в Харьковской области."Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?" — написала депутат в соцсети.Вместе с тем она заявила, что в армии циркулируют слухи, что главу Генштаба ВСУ взяли под стражу в связи с подозрением в коррупции, а это снижает и без того невысокий авторитет Генерального штаба.В заключение Безуглая призвала Сырского и Баргилевича объявиться и дать соответствующие разъяснения."Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — призвала депутат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20240917/syrskiy-851624934.html

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верховная рада, александр сырский