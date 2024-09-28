https://1prime.ru/20240928/syrskiy-851845062.html
"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского
"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского
Депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* потребовала, чтобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T18:46+0300
2024-09-28T18:46+0300
2024-09-28T19:34+0300
политика
верховная рада
александр сырский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* потребовала, чтобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснился в связи со слухами, что он прячется на своей даче в Харьковской области."Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?" — написала депутат в соцсети.Вместе с тем она заявила, что в армии циркулируют слухи, что главу Генштаба ВСУ взяли под стражу в связи с подозрением в коррупции, а это снижает и без того невысокий авторитет Генерального штаба.В заключение Безуглая призвала Сырского и Баргилевича объявиться и дать соответствующие разъяснения."Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — призвала депутат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20240917/syrskiy-851624934.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада, александр сырский
Политика, Верховная рада, Александр Сырский
"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского
Депутат Рады Безуглая обратилась к Сырскому из-за слухов о том, что он прячется
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* потребовала, чтобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснился в связи со слухами, что он прячется на своей даче в Харьковской области.
"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?" — написала депутат в соцсети.
Вместе с тем она заявила, что в армии циркулируют слухи, что главу Генштаба ВСУ взяли под стражу в связи с подозрением в коррупции, а это снижает и без того невысокий авторитет Генерального штаба.
В заключение Безуглая призвала Сырского и Баргилевича объявиться и дать соответствующие разъяснения.
В Верховной Раде обвинили Сырского в попытке избавиться от конкурента
"Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — призвала депутат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.