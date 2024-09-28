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"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского - 28.09.2024, ПРАЙМ
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"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского
"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского
Депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* потребовала, чтобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T18:46+0300
2024-09-28T19:34+0300
политика
верховная рада
александр сырский
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* потребовала, чтобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснился в связи со слухами, что он прячется на своей даче в Харьковской области."Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?" — написала депутат в соцсети.Вместе с тем она заявила, что в армии циркулируют слухи, что главу Генштаба ВСУ взяли под стражу в связи с подозрением в коррупции, а это снижает и без того невысокий авторитет Генерального штаба.В заключение Безуглая призвала Сырского и Баргилевича объявиться и дать соответствующие разъяснения."Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — призвала депутат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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верховная рада, александр сырский
Политика, Верховная рада, Александр Сырский
18:46 28.09.2024 (обновлено: 19:34 28.09.2024)
 
"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского

Депутат Рады Безуглая обратилась к Сырскому из-за слухов о том, что он прячется

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Депутат Рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* потребовала, чтобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснился в связи со слухами, что он прячется на своей даче в Харьковской области.
"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?" — написала депутат в соцсети.
Вместе с тем она заявила, что в армии циркулируют слухи, что главу Генштаба ВСУ взяли под стражу в связи с подозрением в коррупции, а это снижает и без того невысокий авторитет Генерального штаба.
В заключение Безуглая призвала Сырского и Баргилевича объявиться и дать соответствующие разъяснения.
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"Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", — призвала депутат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ПолитикаВерховная радаАлександр Сырский
 
 
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