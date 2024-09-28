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В Турции ответили на критику стремления в БРИКС

В Турции ответили на критику стремления в БРИКС - 28.09.2024, ПРАЙМ

В Турции ответили на критику стремления в БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что участие его страны в БРИКС и АСЕАН изменит региональную структуру и не помешает отношениям с НАТО, пишет... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T09:59+0300

2024-09-28T09:59+0300

2024-09-28T09:59+0300

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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что участие его страны в БРИКС и АСЕАН изменит региональную структуру и не помешает отношениям с НАТО, пишет Haber7.Как отмечается, у Турция есть связи с различными регионами, включая Европу, Азию и Африку, и она не намерена разрывать их из-за членства в НАТО.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭрдоган подчеркивает, что БРИКС и АСЕАН предлагают возможности для экономического сотрудничества, однако при этом не являются альтернативой НАТО."Те, кто говорят нам “не вступайте в БРИКС или любую другую структуру”, — это те же самые люди, что заставляют нас годами ждать у дверей Евросоюза, частью которого мы пытаемся стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них", — сказал Эрдоган.По его словам, у Турции сложились отношения с самыми различными регионами, и развитие этих связей приносит стране выгоду.Турецкий президент отмечает успехи экономической программы страны, включая снижение инфляции и улучшение кредитного рейтинга."Будем решительно продолжать бороться с оппортунистами. Не потерпим их. Мы достигли своих целей и неукоснительно продолжаем свой путь", — приводит издание его слова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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турция, брикс, асеан, нато