https://1prime.ru/20240928/udobreniya-851767041.html

Европа скупает у России самое главное, пока другие не перехватили

Европа скупает у России самое главное, пока другие не перехватили - 28.09.2024, ПРАЙМ

Европа скупает у России самое главное, пока другие не перехватили

Россия занимает второе место в мире по производству минеральных удобрений. Значительные объемы производимых в стране удобрений традиционно ориентированы на... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T08:00+0300

2024-09-28T08:00+0300

2024-09-28T08:00+0300

мнения аналитиков

импорт удобрений

поставка удобрений

удобрения

производство удобрений

экспорт удобрений

минеральные удобрения

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851767041.jpg?1727499602

МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Россия занимает второе место в мире по производству минеральных удобрений. Значительные объемы производимых в стране удобрений традиционно ориентированы на экспорт. Россия лидирует по экспортным поставкам на мировом рынке. При этом по данным World Bank Россия уступает по показателю внесения удобрений на 1 га пашни странам ЕС в 6 раз, США – в 5 раз, а Китаю - более чем в 14 раз. Минеральные удобрения являются основой интенсивного развития сельского хозяйства, в большей степени определяют возможности роста урожайности культур и состояние стратегически важной для экономики аграрной сферы.Очевидно, что европейские власти не могут оставить своих фермеров без удобрений. Это чревато снижением производства агропромышленной продукции, как следствие повышением цен на продовольствие, ростом социальной напряженности, а самое главное - потерей агроэкспортного потенциала. Поэтому, невзирая на сложности политических и экономических отношений с Россией, Евросоюз активно импортирует минеральные удобрения из России. Объемы поставок возросли до 643 миллионов евро. Российские производители удобрений предлагают продукцию высокого качества по наилучшей стоимости.Замену российским азотным удобрениям, в производстве которых используется в больших объемах газ, вряд ли удастся найти без экономических потерь. Рассчитывать на полную загрузку мощностей химических предприятий в странах ЕС для самообеспечения азотными удобрениями не приходится. Это дорого при высокой стоимости газа. Поэтому объяснима ситуация, в которой крупнейшие компании Германии, Польши, Франции, Норвегии снизили выпуск продукции, около 20% мощностей остановлены, часть предприятий закрылись навсегда. Общий объем производства удобрений в ЕС в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился на 10,4%. В целом азотные удобрения в структуре экспортных поставок из России занимают около 60%.Достаточно сложной является ситуация в ЕС и с фосфорными удобрениями. Заменить их поставками из других стран вряд ли получится. Круг производителей фосфорных удобрений ограничен. При этом следует учесть, что апатитовое сырье, необходимое для производства агрохимической продукции в соответствии с действующими в Европе экологическими ограничениями, в ЕС не добывается. Поэтому зависимость ЕС по данному виду минеральных удобрений однозначная.Характеризуя в целом систему отношений Россия-ЕС в области поставок минеральных удобрений, можно с высокой долей уверенности говорить о меньшей степени зависимости России от европейского рынка. В первую очередь это соотношение объемов поставок. Если в структуре европейского импорта минеральных удобрений Россия занимает около 30%, то в структуре российских экспортных поставок агрохимической продукции на Европу приходится 10-12%. Страны ЕС для России являются значимым, но не ключевым направлением экспортных поставок минеральных удобрений.Россия увеличивает производство минеральных удобрений, растет и потенциал сбыта. За первое полугодие 2024 года рост в физической массе агрохимической продукции по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 9%. По данным РЖД экспортные перевозки удобрений за этот же период увеличились на 16,8%. Более значительным стал рост объемов перевалки сухогрузов с минеральными удобрениями – 28,1%.Низкий уровень себестоимости производства минеральных удобрений, их высокая экологичность, а также эффективность действующей логистической системы, обусловливают конкурентоспособность российской агрохимической продукции на мировом рынке. Экспортные поставки в ситуации глобального политического и экономического противостояния в большей степени ориентированы на страны Азии и Латинской Америки. Привлекательным для России является и растущий рынок Африки.Особенно хотелось отметить долгожданную приоритетность внутреннего рынка для производителей минеральных удобрений. За последние годы потребление удобрений в России значительно увеличилось (до 5,8 млн т действующего вещества) и по прогнозам Минсельхоза к 2030-му году этот показатель возрастет еще в полтора раза. Однако весь производимый в стране объем минеральных удобрений покрыть внутренним спросом очевидно невозможно. Поэтому экспорт будет продолжен, но с корректировкой направлений поставок на дружественные страны. По всей видимости России удастся удержать первое место в мире по экспорту и второе по производству минеральных удобрений. Россия совместно с Китаем и Беларусью, невзирая на усилия Запада, продолжат играть ключевую роль на мировом рынке удобрений.Следует отметить, что доступность всех видов удобрений для большинства потребителей в мире к сожалению, остается низкой. Поэтому решение проблемы роста урожайности ограничено. А значит, глобальный продовольственный кризис продолжится. Россия, располагая значительным ресурсным потенциалом, в таких условиях имеет широкие возможности укрепления своего положения на мировом рынке удобрений, в том числе в качестве ключевого поставщика агрохимической продукции в ЕС.Автор - Марина Анохина, к.э.н., доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова

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Марина Анохина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851769481_0:201:802:1003_100x100_80_0_0_d776058c4cba9835a6c8116fd08c4c50.jpg

Марина Анохина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851769481_0:201:802:1003_100x100_80_0_0_d776058c4cba9835a6c8116fd08c4c50.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Марина Анохина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851769481_0:201:802:1003_100x100_80_0_0_d776058c4cba9835a6c8116fd08c4c50.jpg

мнения аналитиков, импорт удобрений, поставка удобрений, удобрения, производство удобрений, экспорт удобрений, минеральные удобрения