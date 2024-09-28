https://1prime.ru/20240928/ukraina-851843487.html

Давление на Киев в пользу переговоров с Москвой усиливается, пишет СМИ

Давление на Киев в пользу переговоров с Москвой усиливается, пишет СМИ - 28.09.2024, ПРАЙМ

Давление на Киев в пользу переговоров с Москвой усиливается, пишет СМИ

Внешнее давление на Украину в пользу начала мирных переговоров с Россией усиливается. Об этом сообщает испанская газета Pais. | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T14:42+0300

2024-09-28T14:42+0300

2024-09-28T14:43+0300

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Внешнее давление на Украину в пользу начала мирных переговоров с Россией усиливается. Об этом сообщает испанская газета Pais.Как отмечает издание, это связано с тем, что после нескольких лет конфликта Украина уже достигает предела своих возможностей, а моральных дух украинцев начинает падать."После двух с половиной лет конфликта Украина достигает передела своих возможностей... Также усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки", - сообщается в статье.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.

https://1prime.ru/20240918/zapad-851646698.html

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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин