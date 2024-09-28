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Лавров прокомментировал план Трампа по Украине - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал план Трампа по Украине
Лавров прокомментировал план Трампа по Украине - 28.09.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал план Трампа по Украине
Россия будет рада любым инициативам, которые могут привести к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T20:54+0300
2024-09-28T20:58+0300
политика
сергей лавров
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия будет рада любым инициативам, которые могут привести к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос о мирных планах экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "господин Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка". После этого Лавров заявил: "Знаете, мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату".При этом он отметил, что "результат может быть только один - урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса".
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сергей лавров, дональд трамп, украина
Политика, Сергей Лавров, Дональд Трамп, УКРАИНА
20:54 28.09.2024 (обновлено: 20:58 28.09.2024)
 
Лавров прокомментировал план Трампа по Украине

Лавров прокомментировал вопрос о планах Трампа по миру на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк" 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия будет рада любым инициативам, которые могут привести к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос о мирных планах экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "господин Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка".
После этого Лавров заявил: "Знаете, мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату".
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При этом он отметил, что "результат может быть только один - урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса".
 
ПолитикаСергей ЛавровДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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