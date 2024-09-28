https://1prime.ru/20240928/uregulirovanie-851845933.html

Лавров прокомментировал план Трампа по Украине

Лавров прокомментировал план Трампа по Украине - 28.09.2024, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал план Трампа по Украине

Россия будет рада любым инициативам, которые могут привести к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T20:54+0300

2024-09-28T20:54+0300

2024-09-28T20:58+0300

политика

сергей лавров

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия будет рада любым инициативам, которые могут привести к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос о мирных планах экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "господин Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка". После этого Лавров заявил: "Знаете, мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату".При этом он отметил, что "результат может быть только один - урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса".

https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851844508.html

украина

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сергей лавров, дональд трамп, украина