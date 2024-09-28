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Следствие устанавливает точный ущерб по делу о поставках сухпайков
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о поставках сухпайков - 28.09.2024, ПРАЙМ
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о поставках сухпайков
Следствие занимается установление точной суммы ущерба, которую причинили фигуранты уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ,... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T07:54+0300
2024-09-28T07:54+0300
2024-09-28T07:54+0300
минобороны рф
коррупция
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Следствие занимается установление точной суммы ущерба, которую причинили фигуранты уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых", - указано в материалах. Басманный суд столицы 20 апреля вынес решение о заключении под стражу топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Им вменяется ненадлежащее оказание услуг по организации питания для нужд российского Минобороны. В суде тогда сообщили, что стоимость заключенных с оборонным ведомством контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания. При этом качество продукции, как заявило следствие, не соответствовало условиям контракта. Как стало известно в ходе одного из заседаний, сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза сочла запрещенными к использованию сухие пайки, которые фигурируют в деле. Экс-замминистра обороны России Булгаков, который отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, был заключен под стражу в июле. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя свое служебное положение.
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минобороны рф, коррупция
Следствие устанавливает точный ущерб по делу о поставках сухпайков
Точный ущерб по делу о поставках некачественных сухпайков для армии устанавливается
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Следствие занимается установление точной суммы ущерба, которую причинили фигуранты уголовного дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых", - указано в материалах.
Басманный суд столицы 20 апреля вынес решение о заключении под стражу топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Им вменяется ненадлежащее оказание услуг по организации питания для нужд российского Минобороны.
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили
В суде тогда сообщили, что стоимость заключенных с оборонным ведомством контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания. При этом качество продукции, как заявило следствие, не соответствовало условиям контракта. Как стало известно в ходе одного из заседаний, сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза сочла запрещенными к использованию сухие пайки, которые фигурируют в деле.
Экс-замминистра обороны России Булгаков, который отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, был заключен под стражу в июле. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя свое служебное положение.