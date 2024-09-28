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Смешанная динамика: сможет ли рубль удержаться на текущем уровне

Смешанная динамика: сможет ли рубль удержаться на текущем уровне - 28.09.2024, ПРАЙМ

Смешанная динамика: сможет ли рубль удержаться на текущем уровне

Неделя на валютном рынке характеризовалась смешанной динамикой и относительной стабильностью рубля. К концу недели курс доллара незначительно вырос на 0,03%,... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T03:00+0300

2024-09-28T03:00+0300

2024-09-28T03:00+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Неделя на валютном рынке характеризовалась смешанной динамикой и относительной стабильностью рубля. К концу недели курс доллара незначительно вырос на 0,03%, достигнув отметки 92,61 рубля. Евро, напротив, показал снижение на 0,25%, опустившись до 103,12 рубля. Китайский юань продемонстрировал рост на 0,45%, достигнув 13,18 рубля, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Торговые диапазоны для основных валют были небольшими. Доллар колебался в пределах 91,55–93,20 рубля, евро — 102,21–103,48 рубля, а юань — 13,04–13,27 рубля. Эти диапазоны отражают среднюю волатильность на рынке и неопределенность относительно дальнейшего движения курсов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ начале недели рубль находился под давлением, и курс доллара поднимался до 93,20 рубля. Однако уже во вторник наблюдалось укрепление российской валюты, и доллар опустился до 91,96 рубля. Середина недели ознаменовалась небольшим ослаблением рубля, а к концу недели курс стабилизировался около отметки 92,60 рубля за доллар.С точки зрения технического анализа, важным уровнем сопротивления для доллара оставалась отметка 93,40 рубля. Преодоление этого уровня могло бы открыть дорогу к дальнейшему ослаблению рубля вплоть до 95 рублей за доллар. Однако в течение недели этот уровень так и не был достигнут.На динамику рубля в течение недели оказывали влияние несколько ключевых факторов. Во-первых, приближение налогового периода, пик которого приходится на 30 сентября, оказывало поддержку рублю. Экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки для уплаты налогов, что создает дополнительный спрос на рубли.Во-вторых, значительное влияние на курс оказывала ситуация на нефтяном рынке. Цены на нефть марки Brent в течение недели демонстрировали преимущественно негативную динамику, опустившись с уровня 75,15 долларов за баррель в начале недели до 70,25 долларов к пятнице. Снижение нефтяных котировок оказывало давление на рубль.Третьим важным фактором стали ожидания относительно дальнейших действий Банка России. Регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, что может оказать поддержку рублю в среднесрочной перспективе.На глобальных рынках внимание было приковано к действиям ФРС США и выступлениям ее представителей. Ожидания относительно дальнейшей политики американского регулятора оказывали влияние на курс доллара, что частично отражалось на евро и динамике рубля.Обобщая итоги недели, можно сказать, что рубль продемонстрировал относительную устойчивость, несмотря на негативную динамику нефтяных цен и колебания на глобальных рынках. Ключевыми факторами поддержки выступили налоговый период и ожидания относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. В то же время, давление на рубль оказывали снижение нефтяных котировок и общая тенденция к укреплению доллара на мировых рынках.В перспективе следующей недели участники рынка будут внимательно следить за развитием ситуации на нефтяном рынке, действиями центральных банков и геополитической обстановкой. Эти факторы будут определять дальнейшую динамику рубля и его способность удержаться на текущих уровнях.В начале октября для доллара 90,30–93,50 рублей, для евро — 98,30–106,40 рублей, а для юаня — 12,50–13,30 рублей. Ключевым уровнем сопротивления для доллара остается отметка 93,40 рублей, преодоление которой может открыть путь к дальнейшему росту до 95,00 рублей.

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