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Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС - 28.09.2024, ПРАЙМ
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Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС
Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС - 28.09.2024, ПРАЙМ
Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС
Семьи погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T12:18+0300
2024-09-28T12:31+0300
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - ПРАЙМ. Семьи погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. "Семьям погибших мы выделим по миллиону рублей", – сказал Меликов на пресс-подходе. Глава республики также отметил, что пострадавшие при взрыве получат от 200 до 500 тысяч рублей.В пятницу, 27 сентября, в 17.40 мск на автозаправочной станции, расположенной на федеральной трассе на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщали в МЧС, 11 человек получили травмы в результате происшествия, 13 человек стали жертвами взрыва.
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россия, дагестан, азс
Происшествия, РОССИЯ, Дагестан, АЗС
12:18 28.09.2024 (обновлено: 12:31 28.09.2024)
 
Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС

Меликов: семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получат по миллиону рублей

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МАХАЧКАЛА, 28 сен - ПРАЙМ. Семьи погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.
"Семьям погибших мы выделим по миллиону рублей", – сказал Меликов на пресс-подходе.
Глава республики также отметил, что пострадавшие при взрыве получат от 200 до 500 тысяч рублей.
В пятницу, 27 сентября, в 17.40 мск на автозаправочной станции, расположенной на федеральной трассе на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщали в МЧС, 11 человек получили травмы в результате происшествия, 13 человек стали жертвами взрыва.
Последствия взрыва автосервиса в Махачкале - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
На АЗС в Махачкале прогремел взрыв
Вчера, 18:36
 
ПроисшествияРОССИЯДагестанАЗС
 
 
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