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Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС

Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС - 28.09.2024, ПРАЙМ

Глава Дагестана заявил о выплатах семьям погибших при взрыве на АЗС

Семьи погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T12:18+0300

2024-09-28T12:18+0300

2024-09-28T12:31+0300

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 28 сен - ПРАЙМ. Семьи погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. "Семьям погибших мы выделим по миллиону рублей", – сказал Меликов на пресс-подходе. Глава республики также отметил, что пострадавшие при взрыве получат от 200 до 500 тысяч рублей.В пятницу, 27 сентября, в 17.40 мск на автозаправочной станции, расположенной на федеральной трассе на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщали в МЧС, 11 человек получили травмы в результате происшествия, 13 человек стали жертвами взрыва.

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