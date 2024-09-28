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На месте взрыва на АЗС в Махачкале обнаружен еще один погибший

На месте взрыва на АЗС в Махачкале обнаружен еще один погибший - 28.09.2024, ПРАЙМ

На месте взрыва на АЗС в Махачкале обнаружен еще один погибший

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло тринадцать человек. Об этом свидетельствуют последние данные МЧС России, опубликованные в Telegram-канале... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T12:13+0300

2024-09-28T12:13+0300

2024-09-28T12:13+0300

происшествия

россия

дагестан

взрыв на азс

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло тринадцать человек. Об этом свидетельствуют последние данные МЧС России, опубликованные в Telegram-канале ведомства."В Дагестане обнаружен еще один погибший", - говорится в сообщении.В пятницу, 27 сентября, на автозаправочной станции, которая расположена на федеральной трассе на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщали в МЧС, 11 человек получили травмы в результате происшествия.27 сентября объявлено в Дагестане днем траура.

https://1prime.ru/20240928/azs-851839626.html

дагестан

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россия, дагестан, взрыв на азс