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На месте взрыва на АЗС в Махачкале обнаружен еще один погибший - 28.09.2024, ПРАЙМ
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На месте взрыва на АЗС в Махачкале обнаружен еще один погибший
На месте взрыва на АЗС в Махачкале обнаружен еще один погибший - 28.09.2024, ПРАЙМ
На месте взрыва на АЗС в Махачкале обнаружен еще один погибший
В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло тринадцать человек. Об этом свидетельствуют последние данные МЧС России, опубликованные в Telegram-канале... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T12:13+0300
2024-09-28T12:13+0300
происшествия
россия
дагестан
взрыв на азс
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло тринадцать человек. Об этом свидетельствуют последние данные МЧС России, опубликованные в Telegram-канале ведомства."В Дагестане обнаружен еще один погибший", - говорится в сообщении.В пятницу, 27 сентября, на автозаправочной станции, которая расположена на федеральной трассе на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщали в МЧС, 11 человек получили травмы в результате происшествия.27 сентября объявлено в Дагестане днем траура.
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дагестан
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россия, дагестан, взрыв на азс
Происшествия, РОССИЯ, Дагестан, взрыв на АЗС
12:13 28.09.2024
 
На месте взрыва на АЗС в Махачкале обнаружен еще один погибший

МЧС: после взрыва на АЗС в Дагестане погибло 13 человек

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло тринадцать человек. Об этом свидетельствуют последние данные МЧС России, опубликованные в Telegram-канале ведомства.
"В Дагестане обнаружен еще один погибший", - говорится в сообщении.
В пятницу, 27 сентября, на автозаправочной станции, которая расположена на федеральной трассе на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщали в МЧС, 11 человек получили травмы в результате происшествия.
27 сентября объявлено в Дагестане днем траура.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11
06:27
 
ПроисшествияРОССИЯДагестанвзрыв на АЗС
 
 
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