https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851841562.html

В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением - 28.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является преступлением, подчеркнул депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T10:20+0300

2024-09-28T10:20+0300

2024-09-28T10:20+0300

россия

сша

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является преступлением, подчеркнул депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", - сказал депутат агентству РИА Новости. Кроме того, как отметил парламентарий, поездка Зеленского была нацелена на поддержать кандидата в президенты Камалу Харрис, которая "вызывает отторжение в американском обществе и тонет в пучине непрофессионализма". По его словам, Зеленский, который уже не имеет права представлять Украину и ее народ, стремиться вмешаться в американские президентские выборы. В заключение Шеремет выразил надежду на то, что спецслужбы США "не ударят в гряз лицом" и выведут мошенников на чистую воду.

https://1prime.ru/20240927/tramp-851838278.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, владимир зеленский