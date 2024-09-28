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В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением - 28.09.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением
В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением - 28.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением
Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является преступлением, подчеркнул депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T10:20+0300
2024-09-28T10:20+0300
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сша
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является преступлением, подчеркнул депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", - сказал депутат агентству РИА Новости. Кроме того, как отметил парламентарий, поездка Зеленского была нацелена на поддержать кандидата в президенты Камалу Харрис, которая "вызывает отторжение в американском обществе и тонет в пучине непрофессионализма". По его словам, Зеленский, который уже не имеет права представлять Украину и ее народ, стремиться вмешаться в американские президентские выборы. В заключение Шеремет выразил надежду на то, что спецслужбы США "не ударят в гряз лицом" и выведут мошенников на чистую воду.
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россия, сша, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:20 28.09.2024
 
В Госдуме назвали визит Зеленского в США преступлением

Депутат Шеремет: визит Зеленского в США является преступлением

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является преступлением, подчеркнул депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"За ширмой с яркой мишурой совершено групповое преступление и попрание американской Конституции. Визит Зеленского является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих выборов в США", - сказал депутат агентству РИА Новости.
Кроме того, как отметил парламентарий, поездка Зеленского была нацелена на поддержать кандидата в президенты Камалу Харрис, которая "вызывает отторжение в американском обществе и тонет в пучине непрофессионализма". По его словам, Зеленский, который уже не имеет права представлять Украину и ее народ, стремиться вмешаться в американские президентские выборы.
В заключение Шеремет выразил надежду на то, что спецслужбы США "не ударят в гряз лицом" и выведут мошенников на чистую воду.
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РОССИЯСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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